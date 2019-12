I crateri dell’asteroide Ryugu hanno qualcosa di strano

wired

(Di giovedì 5 dicembre 2019) (immagine: Jaxa) Le immagini scattate dalla sonda Hayabusa 2 all’asteroidestanno rivelando agli scienziati giapponesidi inaspettato che riguarda la sua storia geologica. Iche costellano la superficie rocciosa non sono distribuiti in modo casuale come ci sarebbe aspettati, suggerendo che una partesia più antica dell’altra. https://www.youtube.com/watch?time continue=17&v=gl3eH0W1iPc&feature=emb logo La fase operativa della missione giapponese Hayabusa 2 è terminata: dopo più di un anno passato sulla superficie, la sonda sta tornando a casa con il suo carico di campioni che gli scienziati non vedono l’ora di analizzare. Ma bisognerà aspettare la fine del 2020 prima di poterci mettere le mani sopra, qui sulla Terra, quindi nel frattempo i ricercatori della Kobe University si sono messi a studiare le immagini scattate ...

