Messiah | ecco il trailer della serie sul nuovo finto? Gesù Cristo

(Di martedì 3 dicembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=nUq1cS0ED8U Che cosa potrebbe succedere oggi, nell’epoca dei social etecnologia digitale, se si presentasse unmessia? È quello che prova a chiedersioriginale in arrivo su Netflix all’inizio del 2020. Come si può vedere neldiffuso in queste ore, la produzione si concentra su un uomo misterioso, interpretato da Mehdi Dehbi, che si aggira per il Medio Oriente, ma anche in Texas, diffondendo un messaggio di pace. Le sue sembianze fanno pensare effettivamente a une c’è chi è pronto a giurare che abbia compiuto persino dei miracoli. Non tutti, però, sono convintibontà delle sue azioni. Sulle tracce del, infatti, si mette Eva Geller, l’agenteCia a cui dà il volto Michelle Monaghan (True Detective, Mission Impossible: Fallout): lei sospetta delle sue attività, teme addirittura che ...

