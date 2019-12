Rugby femminile | Serie A 2019-2020 | i risultati della sesta giornata Al Valsugana il big

Rugby femminile - ranking mondiale aggiornato (25 novembre) : Italia sempre settima - il Canada ora è terzo : Dopo il nuovo fine settimana dedicato ai Test Match autunnali di Rugby femminile è stato rilasciato anche il ranking mondiale: l’Italia resta al settimo posto, ma grazie allo scivolone interno degli USA contro il Canada per 27-52, avvicina il sesto posto delle statunitensi, ora distanti soltanto due centesimi di punto. Ne approfitta l’Australia che, senza colpo ferire, si porta in quinta piazza. Grazie alla vittoria appena citata, il ...

Test Match Rugby femminile 2019 : Inghilterra-Italia 60-3 - britanniche troppo superiori per le azzurre : E’ un Match a senso unico, dove le azzurre ci mettono carattere, ma nulla possono contro un’Inghilterra che se impone con un netto 60-3. Una difesa che si dimostra cattiva, vogliosa, ma non basta a fermare la macchina inglese. troppo superiori fisicamente, troppo devastanti in mischia per le azzurre, che così a Bedford devono cedere nettamente al termine di un Match che si sapeva difficile fin dalla vigilia. Inizia subito forte ...

LIVE Inghilterra-Italia 22-3 Rugby femminile - Test Match 2019 in DIRETTA : quattro mete per le britanniche a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Si chiude qui la prima frazione: quattro mete per le padrone di casa che dominano in lungo e in largo. Azzurre che ci provano con orgoglio a difendersi. 37′ Sbaglia al piede Emily Scarratt la trasformazione: 22-3. 35′ Inghilterra che distrugge nuovamente la difesa azzurra: al largo, grandi giocate e palla a Abby Dow che può schiacciare in meta. 32′ Non riesce a ...

LIVE Inghilterra-Italia 0-0 Rugby femminile - Test Match 2019 in DIRETTA : confronto durissimo per le azzurre in vista del Sei Nazioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Le formazioni della sfida: Inghilterra: 15 Sarah McKenna, 14 Abby Dow, 13 Emily Scarratt (vc), 12 Emily Scott, 11 Claudia MacDonald, 10 Zoe Harrison, 9 Natasha Hunt, 8 Sarah Hunter (c), 7 Vicky Fleetwood, 6 Marlie Packer, 5 Zoe Aldcroft, 4 Poppy Cleall, 3 Shaunagh Brown, 2 Heather Kerr, 1 Hannah Botterman. A disposizione: 16 Amy Cokayne, 17 Ellena Perry, 18 Sarah Bern, 19 Sarah Beckett, ...

Inghilterra-Italia - Test Match Rugby femminile 2019 : azzurre alla prova più difficile : L’appuntamento è per domani pomeriggio alle 16, con diretta streaming sulla pagina Facebook della Fir, a Bedford, quando l’Italrugby femminile affronterà la forte Inghilterra. Le azzurre tornano in campo a una settimana dal difficile pareggio ottenuto a L’Aquila contro il Giappone e contro le britannico l’impegno sarà ancora più proibitivo. Un nuovo Test d’avvicinamento al Sei Nazioni e al torneo di qualificazione ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2019 : la formazione dell’Italia per la sfida all’Inghilterra : Tutto pronto per il secondo dei Test Match di novembre per la Nazionale italiana di Rugby femminile. Le azzurre, che settimana scorsa hanno pareggiato con il Giappone, sabato affrontano a Bedford l’Inghilterra, detentrice del Sei Nazioni. Oggi Andrea Di Giandomenico ha svelato il XV che sfiderà le britanniche: c’è una sola novità rispetto a quello visto con le nipponiche, l’avvicendamento in seconda linea tra Valeria ...

Rugby femminile : le convocate dell’Italia per il Test Match con l’Inghilterra : Secondo Test Match di novembre per la Nazionale italiana di Rugby al femminile. Dopo la deludente partita pareggiata con il Giappone ora si alza la posta in palio per le azzurre che affronteranno sabato prossimo, 23 novembre, a Bedford, l’Inghilterra, la squadra detentrice del Sei Nazioni. Partita durissima nella quale le atlete di Andrea Di Giandomenico dovranno farsi valere. Ritorna in rosa Melissa Bettoni, convocata al posto ...

Inghilterra-Italia - Test Match Rugby femminile 2019 : data - programma - orario e tv : Dopo il pareggio di sabato a L’Aquila contro il Giappone, la Nazionale Italiana femminile di rugby chiuderà i Test Match autunnali sabato prossimo a Bedford, in Inghilterra. L’incontro è in programma al Galdington Road di Bedford, il 23 novembre con kick off ore 15.00, le 16.00 italiane. Per le azzurre di Andrea Di Giandomenico le sfide con Giappone e Inghilterra sono fondamentali nella preparazione per il prossimo Sei Nazioni, in ...