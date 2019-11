Conte e il ‘Kamasutra’ per sportivi | “Stare sotto la partner e il rapporto non deve

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) “In periodo di competizioni ilsessuale nondurare troppo, bisogna fare meno sforzi possibili posizionandosila propria”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Antonio, in un’intervista dell’ Equipe che sarà in edicola domani, in riferimento a quali siano le ‘tecniche’ da utilizzare dagliprofessionisti nei rapporti sessuali.L'articoloe il ‘Kamasutra’ per: “Starelae ilnondurare troppo” CalcioWeb.

LaZ4nzaraTB : RT @Affaritaliani: Antonio Conte e il Kamasutra agonistico 'Sesso? Meglio stare sotto il partner' - _alxbw_ : RT @piperitafrancy: @elisea1976 Antonio Conte il mio capitano senza il suo kamasutra non andremo lontano ... - ticchiolina : Meno male che sulla notizie del Kamasutra avete specificato quale Conte ?????? @Affaritaliani -