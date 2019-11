Tumore al pancreas | 13 500 nuovi casi l’anno | nel 50% delle volte la diagnosi è tardiva

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Ilalrappresenta in Italia la quarta causa di morte per cancro: sono circa 13.500 il’anno. Non solo: per più della metà dei pazienti lae giunge quando la patologia è i uno stato avanzato. Per tale ragione la sopravvivenza a 5 anni è pari all’8%. “La ‘fatica di decidere’ è l’espressione che meglio cattura lo stato d’animo di chi si trova ad affrontare questo tipo di malattia, completamente impreparato, indipendentemente da grado di istruzione o status sociale“, spiega Piero Rivizzigno, presidente dell’Associazione Codice Viola, in ocone di un incontro oggi a Milano in vista della Giornata mondiale contro ilal, che si celebra il 21 novembre. “Il nostro sforzo – aggiunge Rivizzigno – è quello di alzare l’attenzione su questa patologia che allo ...

