Difesa | Di Maio | ‘Trenta lasci casa | se marito ha diritto presenti domanda’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “La ministra Trenta ha smesso di fare la ministra circa due mesi fa, aveva tre mesi perare quellaed è bene che la. Poi se ilufficiale dell’Esercito haall’alloggio può fare una domanda e sono sicuro che ne avrà, quindi potrà accedere all’alloggio come tutti gli altri ufficiali dell’Esercito”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di, ospite di ‘Non stop new’ su Rtl 102.5.“Questa cosa -ha aggiunto- fa arrabbiare i cittadini e fa arrabbiare anche noi, perchè siamo sempre quelli che si tagliano gli stipendi, da ministro continuo a tagliarmi lo stipendio, come fanno tutti gli altri sottosegretari e parlamentari del Movimento”.L'articolo: Di, ‘Trenta, sehadomanda’** sembra ...

MinisteroDifesa : “L’Italia non vi lascerà soli”. Questo pomeriggio il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, insieme al Ministro de… - ItalyMFA : Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio con il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini a Ciampino per accogliere i nos… - RaiNews : L'ex ministro della Difesa, Elisabetta #Trenta , in una intervista, risponde alle critiche che le sono state fatte… -