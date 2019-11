La denuncia del Pd | Deputato Lega paragona la piazza pacifica di Bologna

Finge di ordinare la pizza e chiama il 112 per denunciare le violenze del marito : Finge di ordinare una pizza al telefono, ma in realtà chiede aiuto ai carabinieri per le violenze ricevute dal marito. È quanto accaduto a Rimini, dove i carabinieri hanno arrestato un 40enne, su ordine del gip di Rimini Manuel Bianchi, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglieLa donna, dopo aver subito per anni violenze quotidiane, una sera di agosto, dopo l’ennesima sfuriata del marito, ...

Palermo - assolti i 38 operai denunciati da Fincantieri per lo sciopero del 2011. Fiom : “Grande vittoria - lottarono per il lavoro” : Sono stati tutti assolti “per non aver commesso il fatto” i 38 operai di Fincantieri che a luglio 2011 al Cantiere Navale di Palermo avevano partecipato a uno sciopero proclamato per il mancato arrivo di una commessa da 70 milioni di euro destinata per la ristrutturazione e la riparazione della nave da crociera Costa Romantica. E, dopo 11 giorni di manifestazione, erano stati accusati dall’azienda finendo poi a processo per ...

MLB – Houston Astros - campioni sotto… accusa! Telecamere per spiare gli avversari : la denuncia dell’ex Mike Fiers : Gli Houston Astros, campioni MLB, accusati di barare dall’ex giocatore Mike Fiers: avrebbero usato delle Telecamere per spiare e ottenere informazioni sugli avversari Gli Houston Astros sono finiti nel bel mezzo di un caso mediatico davvero spinoso. L’ex giocatore Mike Fiers ha accusato la squadra, attuale campione in carica di MLB, di utilizzare dei metodi illegali per ottenere dei vantaggi sugli avversari. Secondo quanto spiegato da ...

Lucia Borgonzoni fa paura a Bonaccini - la lista dei sindaci sostenitori del Pd taroccata : clamorosa denuncia : In Emilia Romagna il Pd e il governatore uscente Stefano Bonaccini evidentemente sentono il fiato sul collo di Lucia Borgonzoni e della Lega. Il rischio di ribaltone alle regionali del 26 gennaio prossimo è talmente alto da costringere il centrosinistra a inserire nella lista dei sostenitori del gov

Ancora razzismo. Il cugino di Kean denuncia tifosi del Catanzaro : “Fiero di essere nero e italiano” : Ancora un caso di razzismo nel calcio italiano, l’ennesimo. Ne scrive oggi Il Mattino. Ieri, al termine di Cavese-Catanzaro, che si è disputata a Castellammare di Stabia, alcuni tifosi calabresi avrebbero insultato il giocatore della Cavese che stava rientrando negli spogliatoio. Massimo Goh è torinese ed è cugino di Kean anch’egli vittima di buu a Cagliari lo scorso anno. Goh ha scritto una Instagram Stories in cui ha denunciato ...

Israele espelle il direttore di Human rights watch. Quando chi denuncia diventa nemico dello Stato : A Omar Shakir, direttore di Human rights watch per Israele e Palestina, restano due settimane di tempo per lasciare Israele. Il 5 novembre la Corte suprema israeliana ha confermato il verdetto di espulsione emesso dal tribunale distrettuale di Gerusalemme il 16 aprile. Omar Shakir, attivista per i diritti umani di nazionalità statunitense, si era visto revocare il permesso di lavoro il 7 maggio 2018: il ministero dell’Interno israeliano lo ...

Conto corrente svuotato dal delegato al prelievo : come denunciare : Conto corrente svuotato dal delegato al prelievo: come denunciare Sfortunatamente, può capitare che un Conto corrente venga “svuotato” da una persona delegata a operare sullo stesso dal titolare; come ci si difende in tale evenienza? Conto corrente: come funziona la delega? Il titolare di un Conto corrente ha la possibilità di nominare un delegato a operare sul Conto stesso; d’altra parte, il delegato non diventa comproprietario delle ...

Brindisi - ruba le offerte della chiesa : denunciato clochard : Un gesto odioso che porta tutto il peso del disagio vissuto da chi lo compie e da chi lo subisce. Un gesto che ultimamente si è ripetuto molto spesso, troppo spesso, in Puglia e, in particolare, nel Salento tra le province di Brindisi e Lecce. Un uomo è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per aver rubato le offerte dei fedeli in chiesa, sottraendole dalla cassetta a loro dedicata nel pio luogo di culto. Si tratta di un ...

Il Mattino denuncia : stazione della Metro 2 a Fuorigrotta chiusa dopo Napoli-Genoa : Il portale online del Mattino ha riportato la protesta di alcuni tifosi che hanno scritto per lamentarsi dell’assurda chiusura questa sera della fermata di Fuorigrotta della linea 2 della Metropolitana. «È una vergogna» hanno scritto diversi utenti rimasti bloccati e impossibilitati a rientrare alle proprie abitazioni nonostante gli fosse stato assicurato nel pomeriggio che i treni avrebbero funzionato Resta da verificare se il ...

Civitanova - pesta donna e minaccia clienti della pasticceria : denunciato tunisino : Federico Garau I protagonisti della violenta colluttazione erano già noti ad alcuni dei testimoni presenti sul posto all'alba della scorsa mattina: il tunisino, completamente ubriaco al momento del fermo, se la cava con una semplice denuncia a piede libero Tanta paura intorno alle 5:30 del mattino di ieri dinanzi alla pasticceria La Ternana di Civitanova Marche (provincia di Macerata). Alcuni giovani stranieri hanno dato in ...

Inail Palermo - i sindacati in assemblea per denunciare le carenze organizzative dell'Ente : Si è svolta questa mattina, 7 novembre, l’assemblea dei lavoratori Inail indetta dalle sigle sindacali di Palermo all'interno della sede regionale dell'Ente in viale del Fante 58 D di Palermo. Oggetto dell'ordine del giorno, l'inadeguatezza del personale ai compiti istituzionali affidati, la riduzione esponenziale del numero di dipendenti rispetto alle reali esigenze, gli obiettivi di produzione mordenti in rapporto ai tempi di esecuzione, il ...

Bracconaggio nelle valli bresciane : denunciato il gestore del più grande impianto di cattura del Bresciano : Poche settimane fa abbiamo vinto l’ennesima battaglia legale contro la riapertura dei roccoli (impianti di cattura dell’avifauna selvatica), fermando ancora una volta al Tar la Regione Lombardia che, bocciata ripetutamente anche dai governi nazionali e dall’Europa, voleva alzare nuovamente le reti e costringere all’ergastolo migliaia di uccelli selvatici destinati a diventare richiami vivi per la caccia da appostamento. E’ di ieri ...

Mario Balotelli - da Verona è assalto della Lega : "Bisogna denunciarlo per diffamazione" : Dalla Lega e dal centrodestra di Verona un colpo durissimo contro Mario Balotelli: l'attaccante del Brescia "va denunciato" per aver diffamato la città scaligera. A sostenerlo una mozione presentata da 4 consiglieri comunali, con primo firmatario Andrea Bacciga (eletto con "Battiti", la civica del s