Notte bianca della Politica a Ragusa

Nuoro - tentata violenza sessuale durante la “Notte bianca” : individuato e indagato l’aggressore : È stato individuato l’uomo che ha tentato di abusare di una giovane donna a Nuoro, nella notte fra il 14 e il 15 settembre. Per identificarlo sono stati determinanti l’aiuto della vittima – una donna di 31 anni – e le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona. Ora è indagato per violenza sessuale. La sua identità resta per il momento riservata. Il sostituto procuratore Giorgio Bocciarelli, titolare ...