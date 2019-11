Jeanine Anez nominata presidente della Bolivia Sette morti nelle proteste | gli Usa

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Dopo le dimissioni e la partenza di Evo Morales, laha un nuovo. È la senatrice di opposizionedel partito Unidad democratica (Ud), finora seconda vicedel Senato, è stataad interim dai parlamentarisua formazione politica e di alcuni altri gruppi. Lo riferisce il quotidiano El Deber. La designazione è avvenuta senza la maggioranza necessaria: le sedute di Camera e Senato non hanno raggiunto il quorum per l’assenza dei parlamentari del governativo Movimento al socialismo (Mas), il partito di Morales, che controllava i 2/3 delle due Camere. “Il popolono ha visto che abbiamo compiuto tutti gli sforzi necessari per garantire la presenza dei parlamentari di tutte le forze politiche, ma i deputati del Mas hanno fatto sapere che non sarebbero venuti” in aula, ha affermato. ...

