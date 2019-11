Diretta Atp Finals 2019 Nadal Medvedev | Tsitsipas Zverev streaming video tv | tennis

LIVE Nadal-Medvedev - ATP Finals 2019 in Diretta : ultima chiamata per lo spagnolo - obbligato a vincere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Nadal-Zverev – Medvedev-Tsitsipas – La presentazione della giornata di oggi Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo match del gruppo Agassi delle ATP Finals 2019 tra Rafael Nadal e Daniil Medvedev. Per lo spagnolo e il russo il sapore è quello dell’obbligo di vincere, per non doversi ritrovare eliminati o quasi, a seconda dell’andamento del ...

LIVE Djokovic-Thiem 7-6 3-6 6-7 - Atp Finals 2019 in Diretta : l’austriaco vince il girone. Eliminato Berrettini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO SET 5-7 FINISCE QUI! THIEM BATTE ANCHE DJOKOVIC! AUSTRIACO IN SEMIFINALE! 6-5 NOLE NON MOLLA! Altra chance per l’austriaco ma sul servizio avversario. 6-4 CHE RISCHIO DI THIEM! L’austriaco non chiude con la volée e poi pazza lo smash sulla riga. 4-5 SORPASSO DI THIEM! L’AUSTRIACO PIAZZA IL MINI-BREAK! 4-4 vinceNTE DI THIEM! L’austriaco gioca di nuovo con ...

LIVE Djokovic-Thiem 7-6 3-6 5-6 - Atp Finals 2019 in Diretta : break dell’austriaco! Il #5 al mondo servirà per le semifinali. Eliminato Berrettini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Thiem aggredisce e chiude a rete! 0-30 THIEM SBAGLIA ANCORA! Diritto lungo: si scalda la O2 Arena. 5-6 break THIEM! L’austriaco servirà per andare in semifinale. 0-40 ERRORE DEL SERBO! TRE PALLE break PER THIEM! 0-30 Buona prima di Djokovic che poi non riesce a chiudere. 0-15 LA SPUNTA THIEM! Diritto lungolinea che lascia immobile Nole. 5-5 Thiem si salva in qualche modo dopo aver ...

LIVE Djokovic-Thiem 7-6 2-6 - Atp Finals 2019 in Diretta : l’austriaco vince il secondo set! Berrettini esce di scena : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Gran tracciante di rovescio dell’austriaco. 15-15 NOLE SI CARICA! Thiem, stremato, tira su di tutto e alla fine, prova un colpo profondo ma troppo lungo. Nole prova a risorgere. 0-15 CHE ROVESCIO DI THIEM! Inside-out micidiale dell’austriaco. INIZIO TERZO SET 23.00 Dominic Thiem domina e vince il secondo parziale 6 giochi a 2 contro Novak Djokovic, calato vistosamente di ...

LIVE Djokovic-Thiem 7-6 - Atp Finals 2019 in Diretta : il serbo si assicura il set al tie-break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Gran diritto diagonale di Nole. 15-15 Lungo il diritto del serbo che non trova la riga per millimetri. INIZIO SECONDO SET 22.20 Novak Djokovic vince il primo set al tie-break per 7 punti a 5: il serbo ha prima avuto la chance di ipotecare il set salendo 3-1, poi si è fatto brekkare a zero, quindi, punto dopo punto, ha sofferto gli attacchi austriaci, ma alla fine, come sempre, il #2 al ...

Diretta Atp FINALS 2019/ Djokovic Thiem - risultato 0-0 - streaming video : via al match : DIRETTA Atp FINALS 2019 Djokovic Thiem: risultato live 0-0, streaming video tv, cronaca partita tennis nel secondo turno girone Borg nel Master di Londra.

