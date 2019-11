Pensionato disabile vessato | 18 giovani arrestati

Tormentano Pensionato disabile per estorcergli denaro : 18 arresti : Maria Girardi Il brutale episodio riporta alla memoria il caso di Antonio Cosimo Stano, il 66enne morto a Manduria in seguito alle angherie di una baby gang Nelle prime ore del mattino i carabinieri di Manduria (Comune in provincia di Taranto) hanno dato esecuzione a 20 misure cautelari personali a carico di altrettanti soggetti tutti di Sava. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di estorsione continuata in ...