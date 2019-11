IL SEGRETO | anticipazioni e trame puntate dal 17 al 22 novembre 2019

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 12 e mercoledì 13 novembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di martedì 12 e mercoledì 13 novembre 2019: Severo Santacruz è in ansia perché pare ci sia un testimone spuntato nelle indagini sull’esplosione della bomba… Il dottor Zabaleta cerca di salvare la vita e la vista a Matias… Severo continua a temere che le impronte rintracciabili sull’ordigno possano in qualche modo ricondurre a lui… Elsa potrebbe salvarsi: Zabaleta, infatti, dice a ...

IL SEGRETO perde il sabato - le anticipazioni fino al 15 novembre : Come ogni inizio settimana, vi riepiloghiamo le anticipazioni de Il SEGRETO per la settimana in partenza. Ma c’è una novità: con il ritorno di Amici di Maria De Filippi (già dal 16 novembre), per ora le vicende ambientate a Puente Viejo non andranno più in onda al sabato (così come avverrà anche per Una vita). Al momento non sono neanche previste puntate serali, quindi se non ci saranno cambiamenti troverete le storie di Donna Francisca ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di domenica 10 e lunedì 11 novembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 10 e lunedì 11 novembre 2019: Dalle indagini non sembrano emergere dei veri indizi sull’attentatore, ma Francisca giura intanto vendetta contro i responsabili del disastro. L’infezione contratta per via dell’esplosione mette a rischio la vita di Matias. Severo dice a Carmelo di essere coinvolto nell’attentato: voleva vendetta contro la Montenegro. Elsa svela ad Isaac di ...

Il SEGRETO anticipazioni spagnole : i figli di Maria abbandonano Puente Viejo : Spoiler dalla Spagna Il Segreto: la vita di Maria stravolta, ecco cosa succederà nelle prossime puntate Maria Castaneda sarà costretta a superare un altro periodo difficile: stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, dovrà accettare il fatto di non essere più in grado di camminare. Una notizia che stravolgerà la sua vita e che la […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: i figli di Maria abbandonano Puente Viejo proviene da ...

Il SEGRETO - anticipazioni trame nuove puntate : Maria in pericolo : anticipazioni Il Segreto, 11-17 novembre: Maria viene segregata in casa Nuovi colpi di scena e tranelli saranno al centro delle prossime puntate de Il Segreto. Nella telenovelas iberica, lo scoppio della bomba durante il matrimonio di Fernando creerà molti problemi a Maria. La ragazza resterà paralizzata dopo il tragico attentato e perderà l’uso delle gambe. Nelle puntate dall’11 al 17 novembre de Il Segreto, Fernando si prenderà ...

Anticipazioni Il SEGRETO Puntate Spagnole : Marcela Scopre il Tradimento di Matias! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: Matias decide di confessare la verità a Marcela, causando così la rovina del suo matrimonio. Intanto i guai sono in arrivo anche per Francisca, che vorrebbe tornare in grande stile… La dodicesima stagione de Il Segreto inizia con tanti colpi di scena. In particolar modo, due dei protagonisti centrali sono proprio Matias e Marcela. Il primo è appena uscito dal carcere e sembra completamente ...

Il SEGRETO anticipazioni dal 10 al 15 novembre 2019 : Maria non ritorna a camminare? : Maria paraplegica, tragedia dopo l’esplosione avvenuta al matrimonio di Fernando: anticipazioni puntate dal 10 al 15 novembre Quale sarà il destino di Maria Castaneda? Le anticipazioni de Il Segreto dal 10 al 15 novembre 2019 ci fanno sapere che la ragazza dovrà fare i conti con una terribile notizia: ha perso l’utilizzo delle gambe e […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 10 al 15 novembre 2019: Maria non ritorna a ...

Il SEGRETO anticipazioni 9 novembre 2019 : La vendetta di Francisca si abbatte su Severo : Francisca è furiosa contro Severo, ritenendolo il responsabile dell'attentato alle nozze di Fernando. La Montenegro è pronta a vendicarsi.

Anticipazioni Il SEGRETO : Isaac accetta di riaccogliere Antolina in casa sua : Le prossime puntate de Il Segreto continueranno a concedere ampio spazio al filone narrativo legato ad Elsa ed Isaac alle prese con la loro storica antagonista Antolina. Quest'ultima farà ritorno a Puente Viejo dichiarando di essere cambiata e consegnando al marito ben 1200 pesetas che potranno essere utilizzate per l'operazione della Laguna. Il falegname, comunque, faticherà a credere che la moglie si sia davvero pentita per le sue malefatte e ...

Il SEGRETO anticipazioni : ANTOLINA confessa ad ELSA tutti i suoi crimini : Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, la perfida ANTOLINA Ramos (Maria Lima) verrà finalmente smascherata da ELSA Laguna (Alejandra Meco); tutto ciò si verificherà nel momento in cui la psicopatica biondina, fingendo di essersi pentita di tutte le malefatte che ha commesso, troverà alloggio sotto lo stesso tetto della rivale e di Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami). Facciamo quindi il punto della situazione per vedere come si concluderà ...