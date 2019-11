Belen Rodriguez annuncia la sua serie tv

Cecilia e Belen - la ‘fuga’ delle sorelle Rodriguez : ecco dove sono volate : Cecilia e Belen, le sorelle Rodriguez in viaggio insieme. ecco dove sono volate questa volta È da poco ritornata dal Marocco, dove ci è stata insieme al fidanzato Ignazio, ma Cecilia è già dovuta ripartire insieme a Belen. Le sorelle Rodriguez proprio poche ore fa hanno lasciato l’Italia per motivi, non di piacere, ma lavorativi. […] L'articolo Cecilia e Belen, la ‘fuga’ delle sorelle Rodriguez: ecco dove sono volate ...

Belen Rodriguez : 'Sto scrivendo una serie Tv - mi stufo a condividere i fatti miei su IG' : Sono passati più di 10 anni da quando Belen Rodriguez ha esordito nel mondo dello spettacolo: oggi, nonostante il successo di "Tu sì que vales", l'argentina sembra volersi cimentare con qualcosa di nuovo. A "Tv Sorrisi e Canzoni", infatti, la 35enne ha confessato di lavorare a una serie tutta sua da proporre alla Tv prossimamente. Per quanto riguarda l'attività social, infine, la presentatrice ha fatto sapere di non voler condividere con gente ...

Giulia De Lellis e Belen Rodriguez Hanno Litigato? Ecco Cosa è Successo Tra le Due! : Tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis sembra essere in corso un litigio, tutti sono convinti che le due abbiano litigato e che si lancino delle frecciatine velate su Instagram. Ecco quindi Cosa è Successo realmente tra la showgirl e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Giulia De Lellis e Belen Rodriguez sembrano essere ai ferri corti, in molti in queste ore pensano che le due abbiano litigato anche se non è molto chiaro il motivo. Tutto ...

Giulia De Lellis in lite con Belen Rodriguez : “Il vero motivo” (e non c’entra Andrea Iannone) : Lo sfogo social di Giulia De Lellis è arrivato come un fulmine a ciel sereno su Instagram. Qualche giorno fa la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi influencer seguitissima (senza contare che il suo primo libro è subito balzato in testa alle classifiche) ha destabilizzato tutti i suoi follower quando sul suo Instagram è apparsa la Storia in cui era a dir poco furiosa. E ‘minacciosa’. “Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di ...

“Ho detto basta a Facebook ”. Belen Rodriguez lo conferma - era sotto gli occhi di tutti da mesi : Quello che sta per finire sarà un anno da ricordare per Belen Rodriguez. Dopo l’addio a Andrea Iannone, una storia conclusa dopo quasi 2 anni, la bella argentina in estate è ritornata tra le braccia dell’ex marito Stefano De Martino e ora sta vivendo un momento felice. Lei infatti è sempre più salda alla guida di Tu si que vales, il programma prime time di Canale 5. Lui si sta conquistando spazi e apprezzamenti in Rai con ‘Stasera tutto è ...

Tu si que vales - Belen Rodriguez giudica se stessa : “Adoro scolpire - sono goffa e scoordinata nello sport” : Per me vale! Il successo di Tu si Que vales prosegue inarrestabile: sabato 9 novembre ancora boom di ascolti per lo show che segna un nuovo record con una share del 31.54% (la più alta delle 6 stagioni) pari a 5 milioni 683 mila spettatori e si conferma di gran lunga il programma di intrattenimento più seguito della stagione in tv. Per festeggiare Belen Rodriguez si presta con Tv Sorrisi e Canzoni a un giudizio su se stessa: ecco in cosa vale e ...

Belen Rodriguez e Giulia De Lellis sarebbero in 'guerra' per affari (RUMORS) : Non accennano a placarsi i rumors sullo sfogo che ha avuto Giulia De Lellis contro qualcuno di non palesato qualche giorno fa. Le ultime novità che impazzano in rete sull'attacco che l'influencer ha fatto su Instagram, sembrano avvalorare la tesi che sia Belen Rodriguez la destinataria di tutto, ma non per ragioni sentimentali come inizialmente si ipotizzava. Pare che la romana e l'argentina stiano battibeccando a distanza per questioni legate ...

Giulia De Lellis Vs Belen Rodriguez/ Signoretti : 'Rovina famiglie? Confidati con me!' : Giulia De Lellis contro Belen Rodriguez: 'Se parlo io rovino famiglie e quindi sto zitta'. Signoretti rilancia: 'Rovina famiglie? Confidati con me!'

Belen Rodriguez a L’Isola dei Famosi 2020? “Tornerei solo se…” : Anticipazioni Isola dei Famosi: Belen Rodriguez nel cast? Parla lei Belen Rodriguez ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. E in questa occasione la popolare conduttrice di Tu sì que vales è tornata a parlare della sua esperienza all’Isola dei Famosi (esperienza che poi l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo). E a tal proposito Belen ha confessato al magazine ...

Giulia De Lellis contro Belen Rodriguez? “Devo stare zitta perché se parlo rovino famiglie - quindi continuerò a stare zitta” : Giulia De Lellis contro Belen Rodriguez? Il chiacchiericcio da qualche giorno circola in rete, colpa, se così si può dire, di un lungo sfogo della fashion blogger. La giovane influencer sabato scorso nelle stories di Instagram si è lasciata andare senza però fare nomi: “Io mi faccio sempre i ca**i miei, faccio la mia vita, le mie cose. Mi capita di leggere, vedere o venire a conoscenza di cose di altri. Devo stare zitta perché se parlo ...

Stefano De Martino/ 'Sposare Belen Rodriguez? Ho già dato!' - Luciana Littizzetto... : Stefano De Martino è il conduttore di Stasera tutto è possibile. Visto il successo, si parla già del grande salto verso Sanremo. Intanto, Belén…

Stefano De Martino nega le seconde nozze con Belen Rodriguez : 'Perseverare è diabolico' : Nessun matrimonio bis all'orizzonte per una delle coppie più chiacchierate del gossip nostrano: Belen Rodriguez e Stefano De Martino, infatti, non stanno per rinnovare i voti nuziali celebrati per la prima volta nel 2013. A smentire il rumor che impazza da mesi sul suo conto è stato lo stesso conduttore nel corso dell'intervista che ha rilasciato a "Che tempo che fa" ieri sera, domenica 10 novembre. Belen e Stefano non si risposano: la conferma ...

Giulia De Lellis attacca Belen Rodriguez? ‘Se parlo rovino famiglie’ : Guerra a distanza tra bellissime. Giulia De Lellis e Belen Rodriguez si starebbero lanciando frecciatine a mezzo social. Le due pare abbiano qualche dissapore dovuto ad un uomo in comune – Andrea Iannone ex di Belen è l’attuale fidanzato di Giulia -, e al fatto che l’ex stylist della Rodriguez sarebbe passato a lavorare per la De Lellis. A peggiorare le cose anche il pettegolezzo secondo cui Andrea Damante, ex ...

Stefano De Martino risposa Belen Rodriguez? "No - ho già dato!" : Ospite di Che Tempo Che Fa, Stefano De Martino sembrava aver superato indenne l'intervista di Fabio Fazio, che l'ha raccontato tra carriera televisiva e passato da ballerino. Certo, qualche tempo un po' troppo lungo nei racconti delle sue 'disavventure' da danzatore sembrano agitare un po' Fazio, ma alla fine Stefano riesce a portare a termine i suoi aneddoti e a essere piuttosto disinvolto anche sulla Poltrona Inclinata con cui l'ha accolta ...