virginiaraggi : Via Ruggero Giovannelli, a due passi da Villa Borghese, entra a far parte di #StradeNuove. I lavori restituiscono… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-11-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Scandicci - Coda A1 Bologna-Roma Coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna per traffico intenso sulla viabilita'... -
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Traffico Roma del 07-11-2019 ore 19:00 Roma Daily News
Traffico Roma del 08-11-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2019 ORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE SULLA PONTINA DA POMEZIA A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO SI PROCEDE IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST SUL RACCORDO DISAGI ...
Traffico Roma del 07-11-2019 ore 20 : 00 : . SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO ALLA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA., IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico DALLO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA ALL ’APPIA. INTENSO IL Traffico SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA CORSO FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI., PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI ...
Traffico Roma del 07-11-2019 ore 19 : 30 : . SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA., IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA NOMENTANA. INTENSO IL Traffico SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA CORSO FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI., SI RALLENTA ANCHE SU VIA SALARIA FRA VIA CORTONA E VIA DEL FORO ITALICO DIREZIONE CENTRO. PER ...
Traffico Roma del 07-11-2019 ore 19 : 00 : . Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL ALTEZZA DEL CIMITERO VERANO.. UN ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO PER BUFALOTTA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA., IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO E LA RomaNINA. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 07-11-2019 ore 18 : 30 : . Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL ALTEZZA DEL CIMITERO VERANO.. UN ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO PER BUFALOTTA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA., IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO E LA RomaNINA. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 07-11-2019 ore 18 : 00 : . Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL ALTEZZA DEL CIMITERO VERANO.. UN ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO PER BUFALOTTA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA., IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO E LA RomaNINA. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA ...
Traffico Roma del 07-11-2019 ore 17 : 30 : Luceverde Roma pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto Traffico rallentato per un incidente sulla via del mare all’altezza dell’uscita per Vitinia un altro incidente sul Raccordo Anulare ci sono code dallo svincolo per Bufalotta e la Appia in carreggiata interna in carreggiata esterna code per Traffico intenso tra lo svincolo per Fiumicino e La Romanina per lavori Ci sono lunghe code su via Flaminia dal cimitero Pieve di ...
Traffico Roma del 07-11-2019 ore 17 : 00 : Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DELL USCITA PER VITINIA. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA. ALLE 19 LAZIO CELTIC ALL’OLIMPICO. DIVIETI ...
Traffico Roma del 07-11-2019 ore 16 : 30 : IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA NICOLA LOMBARDI. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. Traffico INTENSO SU VIALE DEL MURO TORTO CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE FLAMINIO DIREZIONE VIA LUISA DI SAVOIA. SUL LUNGOTEVERE CI SONO RALLENTAMENTI TRA PONTE GIUSEPPE ...
Traffico Roma del 07-11-2019 ore 15 : 30 : IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA NICOLA LOMBARDI. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. Traffico INTENSO SU VIALE DEL MURO TORTO CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE FLAMINIO DIREZIONE VIA LUISA DI SAVOIA. SUL LUNGOTEVERE CI SONO RALLENTAMENTI TRA PONTE GIUSEPPE ...
Traffico Roma del 07-11-2019 ore 14 : 30 : Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA SILICELLA. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. SEMPRE CHIUSA PER LAVORI IL VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA TRA VIA DI GROTTA PERFETTA E VIA MADRID DIREZIONE VIA ARDEATINA. Traffico INTENSO SUL LUNGOTEVERE CI SONO RALLENTAMENTI TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E ...
Traffico Roma del 07-11-2019 ore 13 : 30 : Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA SILICELLA. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. SEMPRE CHIUSA PER LAVORI IL VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA TRA VIA DI GROTTA PERFETTA E VIA MADRID DIREZIONE VIA ARDEATINA. Traffico INTENSO SUL LUNGOTEVERE CI SONO RALLENTAMENTI TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E ...
Traffico Roma del 07-11-2019 ore 12 : 30 : SULLA VIA FLAMINIA, IL TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DI GROTTAROSSA E L’USCITA PER VIA DELLA FLAMINIA VECCHIA, COMPORTA RIPERCUSSIONI CON CODE A PARTIRE DALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. PER UN INCIDENTE DISAGI SULLA COMPLANARE DELLA A24. SIAMO SUL TRATTO URBANO DAL RACCORDO A TOR CERVARA. INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA A CINECITTÀ, A COLLI ALBANI INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO DENINA. E A SEGUITO DI UN INCIDENTE, ...
Traffico Roma del 07-11-2019 ore 11 : 30 : SULLA VIA FLAMINIA, IL TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DI GROTTAROSSA E L’USCITA PER VIA DELLA FLAMINIA VECCHIA, COMPORTA RIPERCUSSIONI CON CODE A PARTIRE DALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. PER UN INCIDENTE DISAGI SULLA COMPLANARE DELLA A24. SIAMO SUL TRATTO URBANO DAL RACCORDO A TOR CERVARA. INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA A CINECITTÀ, A COLLI ALBANI INCIDENTE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO DENINA. E A SEGUITO DI UN INCIDENTE, ...
Traffico Roma del 07-11-2019 ore 10 : 30 : RIPERCUSSIONI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TOR PAGNOTTA E VIA DELLA CECCHIGNOLA E UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI SULLA CASSIA VEIENTANA. DISAGI VERSO Roma TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA. SI PROCEDE IN CODA PER CIRCA 3 KM. POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI FIORENTINI ALL’ALTEZZA DI PONTE VITTORIO. INCIDENTE QUINDI SUL LATO VERSO L’ARA PACIS. IN VIA DELLA MAGLIANA, DIFFICOLTÀ DI ...