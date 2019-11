Chi è Andrea Cistana | il gigante del Brescia che ha conquistato Mancini

Andrea Pezzi : “Matrimonio con Cristiana Capotondi? Deve Chiedermelo lei” : Andrea Pezzi a Vieni da me parla della storia d’amore con l’attrice Cristiana Capotondi Andrea Pezzi è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da me mercoledì 6 novembre. L’ex veejay di MTV è stato invitato per parlare dell’uscita del suo nuovo libro: Io sono. Un volume nel quale viene affrontato l’argomento dell’essere umano ai […] L'articolo Andrea Pezzi: “Matrimonio con Cristiana Capotondi? Deve ...

Andrea Pezzi : "Cristiana Capotondi? Mi ha rimorChiato lei. Non so se ci sposeremo - se me lo Chiede..." : Andrea Pezzi, ospite a 'Vieni da me' su Rai1, ha lasciato la tv per concentrarsi sul nuovo mestiere di imprenditore. E' stato uno dei primi veejay di Mtv e, in Rai, ha condotto due programmi, 'Tornasole' e 'Serenate':prosegui la letturaAndrea Pezzi: "Cristiana Capotondi? Mi ha rimorchiato lei. Non so se ci sposeremo, se me lo chiede..." pubblicato su Gossipblog.it 06 novembre 2019 15:12.

Il collegio 4 - 3a puntata/ Espulsi e diretta : gita fuori porta - l'arrivo di Chiara e Andrea : Il collegio 4 torna con la terza puntata: chi sarà espulso? gita fuori porta per gli studenti e l'arrivo dei fidanzati Andrea Bellantoni e Chiara Adamuccio.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono in crisi? Lei fa Chiarezza : Uomini e Donne: Andrea e Natalia non sono in crisi. Lei: “Il nostro rapporto sta andando bene” sono girati in queste ultime ore diversi rumor sul web su una possibile crisi tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Voci che sono arrivate anche alle orecchie di Natalia Paragoni, la quale ha voluto immediatamente smentire tramite un video pubblicato nelle scorse ore su instagram. Cosa ha detto? L’ex corteggiatrice di Uomini e ...

Il Collegio 4 - anticipazioni terza puntata : arrivano i fidanzati Andrea e Chiara : Il Collegio 4 trasmetterà la terza puntata martedì 5 novembre su Rai2 e molte sorprese sono in cantiere per gli alunni dell'istituto del Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo. Nella prossima puntata, infatti, faranno il loro ingresso due nuovi studenti e, per la prima volta nella storia del programma, saranno due fidanzati. Due nuovi arrivi al Collegio 4: spoiler terza puntata All'interno del Collegio 4, i ...

Andrea Damante avrebbe tradito la De Lellis anche con Belen : lo riferisce 'Chi' : Uno scoop a dir poco clamoroso è stato lanciato sull'ultimo numero della rivista 'Chi' diretta da Alfonso Signorini e ha a che fare con due personaggi molto popolari e amati dal pubblico. Parliamo di Belen Rodriguez, la showgirl argentina più seguita e apprezzata dal pubblico italiano e Andrea Damante, l'ex tronista di Uomini e donne noto per la sua relazione con Giulia De Lellis. Stando a quanto riportato sulla rivista di gossip, tra Andrea e ...

Belen Rodriguez - 'Chi' ipotizza una relazione con Andrea Damante risalente a un anno fa : Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 30 ottobre, ha lanciato un'indiscrezione clamorosa: pare che nel recente passato, Belen Rodriguez abbia vissuto una passionale ma segreta frequentazione con Andrea Damante. La rivista di gossip, infatti, sostiene che questo rapporto clandestino si sarebbe consumato circa un anno fa, quando la showgirl faceva ancora coppia con Iannone mentre il dj stava con Giulia De Lellis. Belen e Damante più che ...

Belen e Andrea Damante hanno avuto un rapporto clandestino : il gossip di Chi : Belen Rodriguez e Andrea Damante insieme? Il gossip che non ti aspetti L’ultimo gossip del settimanale Chi lascia tutti senza parole. Stando a quello che si legge nella rubrica Chicche di gossip, nel numero in edicola da mercoledì 30 ottobre, Belen Rodriguez e Andrea Damante sarebbero stati in passato molto più che amici. I due […] L'articolo Belen e Andrea Damante hanno avuto un rapporto clandestino: il gossip di Chi proviene da ...

Arrestato Andrea Alongi : trovato con 114 grammi di hashish. Chi è il testimone del caso Bonsu : Il 29enne parmigiano, reso celebre per una testimonianza strampalata trasmessa da "Un giorno in pretura", è stato trovato con oltre cento grammi di hashish, piante di marijuana e strumenti per la coltivazione di cannabis in casa. Lui stesso ha pubblicato sulla propria pagina Facebook i documenti relativi al sequestro dei carabinieri.Continua a leggere

Hanno arrestato Andrea Alongi : 114 grammi di hashish in casa. Chi è il testimone del caso Bonsu : Il 29enne parmigiano, reso celebre per una testimonianza strampalata trasmessa da "Un giorno in pretura", è stato trovato con oltre cento grammi di hashish, piante di marijuana e strumenti per la coltivazione di cannabis in casa. Lui stesso ha pubblicato sulla propria pagina Facebook i documenti relativi al sequestro dei carabinieri.Continua a leggere

U&D - Andrea Damante è pazzo di Chiara Montemurro - la sosia di Giulia De Lellis : Dopo aver chiuso il capitolo di Giulia De Lellis, Andrea Damante sembra che stia facendo sul serio e la conferma arriva proprio dal suo profilo Instagram dove ha postato un video in camera da letto in compagnia di una bellissima ragazza mora: si tratta di Chiara Montemurro. Classe 1995, Chiara vive e lavora a Roma con i suoi genitori e sua sorella Stefania ed è un vero e proprio spettacolo della natura. Capelli lunghi e castani, occhi marroni e ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Australia 2019 : “Chi voleva correre pensava ai propri interessi” : Andrea Dovizioso, come suo solito, non le manda a dire. La cancellazione delle qualifiche del GP d’Australia 2019 di MotoGP hanno suscitato molte polemiche, con il romagnolo al quale non è andato giù il comportamento di diversi colleghi nella riunione improvvisata con la direzione gara. “Marquez, Rins e Pol Espargarò erano andati molto forte nel turno e quindi spingevano per cercare di fare la qualifica. Sto notando però che quasi ...

Andrea Damante sarebbe fidanzato con Chiara : i fan notano la somiglianza con la De Lellis : Per Andrea Damante potrebbe essere giunto il momento di voltare definitivamente pagina e di tornare a credere nell'amore dopo la fine della sua storia con Giulia De Lellis e i vari flirt che ha vissuto o che gli sono stati attribuiti nel corso di questa estate. Nelle ultime settimane, infatti, si sono diffusi sempre di più i rumors riguardanti una possibile relazione in corso tra l'ex tronista veneto e la bellissima 24enne Chiara Montemurro. A ...

Andrea Damante potrebbe avere un nuovo amore : a cena e poi a casa con Chiara Montemurro : La vita sentimentale di Andrea Damante continua a far discutere: dopo il flirt, mai confermato, con Nicole Mazzocato, il siciliano torna al centro del gossip per un presunto nuovo amore. Stando ad alcune voci che circolano sul web, l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe ritrovato il sorriso accanto a Chiara Montemurro, una giovane che lui stesso ha immortalato in un video mentre stava a casa sua. Andrea e Chiara molto vicini a Milano La ...