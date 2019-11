Il Ceo di McDonald’s si dimette per un flirt Ecco perché in Italia non succede

McDonald’s - il Ceo costretto alle dimissioni : ha avuto una relazione con una dipendente : Steve Easterbrook, amministratore delegato di McDonald’s, è stato costretto a lasciare l’incarico: ha violato i codici di condotta dell’azienda avviando una relazione con una dipendente, il cui nome non è stato reso noto. Il board della società ha preso questa decisione in seguito a un’indagine interna che non ha lasciato dubbi: nonostante il rapporto fosse consensuale, l’uomo ha violato la policy e le severe norme etiche a cui ...