Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : Torino batte Costa Masnaga nell’anticipo della quarta giornata : nell’anticipo della quarta di giornata di campionato di Serie A1 femminile l’Iren Fixi Torino ha battuto in rimonta la Limonta Sport Costa Masnaga per 69-62 in un vero e proprio spareggio salvezza visto che entrambe le squadre erano entrambe a zero vittorie. Le padrone di casa partono benissimo con un allungo iniziale di 10-0 poi però subiscono un controparziale di 18-5 che fa terminare il primo quarto in favore delle ospiti. Le lombarde ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 6a gionata : Teodosic spettacolo - la Virtus Bologna espugna Brescia. Venezia senza problemi con Cremona : Si chiude con due ulteriori incontri il terzetto di anticipi della sesta giornata di Serie A 2019-2020, che ha già visto il successo di Trento su Treviso nel match giocato con un’ora e mezza d’anticipo rispetto agli altri due. La Virtus Bologna continua la sua marcia vincente dopo una vittoria sudata contro Brescia, mentre Venezia si inserisce (per una notte) nel gruppo delle terze battendo in maniera più chiara di quanto stabilisca ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna Basket 62-59 - Serie A in DIRETTA : la Leonessa prova a scappare - ma Markovic tiene a galla gli ospiti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70-68 Cain riporta Brescia avanti. 68-68 Gamble riporta la partità in parità. Sfuriata incredibile della Virtus. 68-66 Markovic! Altra bomba del serbo. 68-63 Teodosic segna altri due liberi, la Virtus prova a ridestarsi. 68-61 Lansdowne su assist di Vitali. Brescia prova a scappare. 66-61 Due punti per Cain. 64-61 2/2 dalla lunetta per Teodosic. 64-59 Abass apre le marcature nell’ultimo ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna Basket 41-40 - Serie A in DIRETTA : grande equilibrio tra le due squadre - nessuno riesce a fare la differenza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-45 A segno Lansdowne con un libero. 48-45 Altri due punti per Horton. 46-45 Brescia di nuovo avanti con un libero di Horton. 45-45 Nuova parità con un canestro da due di Lansdowne. 43-45 Hunter con la schiacciata su assist di Teodosic e la Virtus torna avanti. 43-43 Markovic arma Teodosic che mette la bomba della parità. 43-40 Apre il terzo quarto un canestro di Horton su assist di ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 6a giornata : Alessandro Gentile trascina Trento con 29 punti - Treviso lotta ma esce sconfitta 76-71 : Terza vittoria in Serie A per la Dolomiti Energia Trentino nel primo anticipo della sesta giornata. La formazione di coach Nicola Brienza, pur soffrendo nella fase centrale della partita, alla fine supera la De’ Longhi Treviso con il punteggio di 76-71, ringraziando la miglior serata di Alessandro Gentile da quando è tornato in Italia. 29 sono i punti realizzati dal figlio di Nando, con 10/19 da due, 1/4 da tre, 6/9 in lunetta e 10 ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna Basket 19-20 - Serie A in DIRETTA : Abass è scatenato - ma a fine primo quarto la capolista è avanti di un punto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-23 Canestro da sotto di Cain su assist di Vitali. Time out Virtus. 26-23 La Virtus ritrova la via del canestro con una tripla di Ricci. 26-20 Zerini realizza da dentro l’area, grande inizio di secondo quarto per la Leonessa. 24-20 Laquintana da tre! +4 per i padroni di casa. 21-20 Sacchetti apre le marcature nel secondo quarto. Finisce qua il primo quarto con la Virtus avanti di ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna Basket - Serie A in DIRETTA : ostacolo lombardo per la capolista : <a href="%20 QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione delle 6a giornata di Serie A basket – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro La capolista Virtus Bologna, dopo la prima sconfitta stagionale patita in Eurocup per mano del Promitheas, fa visita alla Leonessa Brescia, a sua volta battuta, in settimana, nella seconda competizione europea dal Darussafaka. I lombardi, contro i turchi, hanno sfornato ...

Brescia-Virtus Bologna oggi - Serie A Basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si gioca oggi uno dei tre anticipi della sesta giornata di campionato, in cui si trovano di fronte la Germani basket Brescia e la Segafredo Virtus Bologna. Entrambe le squadre provengono da una sconfitta in EuroCup: per gli uomini di Vincenzo Esposito è stato particolarmente rovinoso il KO per 35-61 contro il Darussafaka in una partita che di guardabile ha avuto poco su entrambi i fronti, mentre per quelli di Sasha Djordjevic quella ...

Serie A Basket oggi (26 ottobre) - calendario e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Questa sera (sabato 26 ottobre) inizierà la sesta giornata di Serie A di basket 2019-2020. Dopo la lunga settimana di coppe europea che ha visto le squadre italiane impegnate in tutte le competizioni, torna il campionato italiano con scontri davvero intriganti. Alcuni già a partire dalla prima giornata. Ad aprire le danze sarà il match tra Dolomiti Energia basket Trentino e De Longhi Treviso a partire dalle ore 19.00. Un match che ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : Venezia - Ragusa e San Martino per continuare a correre. Schio vuole ripartire : Tra sabato 26 ottobre e domenica 27 andrà in scena la quarta giornata di Serie A1 di Basket femminile. Un turno che si prospetta entusiasmante con diverse partite intriganti pronte a segnare ed improntare in modo netto la stagione. Il big match sarà Broni-Venezia, ma promette spettacolo anche la sfida tra Ragusa e Sesto San Giovanni. Ad aprire le danze sarà Iren Fixi Torino-Limonta Sport Costa Masnaga in programma alle 20.30 di ...