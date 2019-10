Fonte : repubblica

(Di giovedì 24 ottobre 2019) In manette Claudio Carbonaro, collaboratore di giustizia dal 1992, si era accusato di 60 omicidi, facendo arrestare numerose persone. Diceva: "Lo Stato mi aiuti, sono povero". In realtà, era al centro di nuovi affari di mafia

cronaca_news : Vittoria, il pentito torna in Sicilia e riorganizza il clan. Blitz, 15 arresti. Le mani dei boss sul business della… - stefaniagalimba : Vittoria, il pentito torna in Sicilia e riorganizza il clan. Blitz, 15 arresti. Le mani dei boss sul business della… - repubblica : Vittoria, il pentito torna in Sicilia e riorganizza il clan. Blitz, 15 arresti. Le mani dei boss sul business della… -