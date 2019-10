Stati Generali della Green Economy | una road map per realizzare in Italia un Green New

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Per avviare concretamente unNew Deal per l’c’è bisogno di un programma ampio e pluriennale con misure e obiettivi al 2030, che abbia come asse centrale il contrasto alla crisi climatica e preveda il reperimento delle risorse finanziarie per attuarlo. In Europa la nuova Commissione Europea e inil nuovo Governo e la nuova maggioranza hanno avanzato, per la prima volta, la proposta di promuovere un “New Deal” per affrontare congiuntamente la crisi ambientale, e la bassa crescita economica. Delle proposte per la realizzazione di unNew Deal per l’si discuterà quest’anno agli, l’appuntamento di confronto e discussione sullapiù atteso a livello nazionale. Promossi dal Consiglio Nazionalein collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo ...

