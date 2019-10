Moto3 | Risultato GP Giappone 2019 | Lorenzo Dalla Porta domina a Motegi! Canet cade e il

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) Aronringrazia, vince il Gran Premio deldie scappa via a livello di classifica generale. A tre gare dal temine, infatti, ilcolori del team Honda Leopardil suo margine di vantaggio sul rivale della KTM Max Racing a +46 punti, mettendosi quindi nella migliore situazione possibile per questo ultimo scorcio di stagione. Il pilota toscano ha disputato una prova di grande maturità, aspettando il momento giusto per attaccare, quindi è salito in vetta e, da quel momento in avanti, non ha più concesso la minima chance ai rivali, chiudendo il suo Gran Premio di Motegi (terzo successo in carriera) con 94 millesimi sullo spagnolo Albert Arenas (KTM Gaviota) e 198 su Celestino Vietti (Sky Racing VR46) a sua volta autore di 20 giri di spessore senza la minima sbavatura. Quarta posizione a 289 millesimi per il padrone di casa Tatsuki ...

