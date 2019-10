Felice Maniero arrestato per maltrattamenti alla compagna | l' ex boss piange davanti ai

L'ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero arrestato per maltrattamenti in famiglia : denunciato dalla compagna : L'ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero è stato arrestato a Brescia con l'accusa di maltrattamenti sulla compagna . Lo scrive il Giornale di Brescia. «Faccia...

Chi è Felice Maniero - da boss del Brenta a collaboratore di giustizia : È stato capo indiscusso della malavita veneta dai primi anni '80 fino alla metà degli anni '90, capace di ''colpi'' clamorosi, evasioni rocambolesche, spietate esecuzioni. Il nome di Felice Maniero , soprannominato "Faccia d'angelo", è tornato d’attualità nell'ottobre 2019, quando è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti alla compagna. La carriera criminale di Maniero , che ha preso slancio negli anni ’80 per finire a metà anni ...

Felice Maniero arrestato grazie alla legge Codice rosso - l’ex boss accusato di maltrattamenti : l’ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero è stato arrestato a Brescia con l’accusa di maltrattamenti sulla compagna. “Faccia d’angelo”, così era chiamato, da tempo vive nella città lombarda con una nuova identità. Ora è in carcere a Bergamo. L’arresto – come riporta Il Giornale di Brescia – è scattato ieri dopo la denuncia della donna e secondo le nuove regole del Codice rosso , la legge introdotta ad agosto e che ...

