Fedez e la foto in costume con Luis Sal | ai fan non sfugge il dettaglio hot Chiara

Chiara Ferragni nuda : Fedez e il compleanno hot. La foto fa il giro del web : Chiara Ferragni, compleanno hot di Fedez. La foto nudi a letto fa il giro del web. Il 15 ottobre il rapper milanese compirà 30 anni e per festeggiare l'evento, è volato...

Fedez torna sui social - irriconoscibile in foto : «Due settimane senza Instagram ci hanno fatto bene» : Fedez torna su Instagram. Dopo un paio di settimane di latitanza dai social ha pubblicato un post con due foto che lo ritraggono insieme allo youtuber Luis Sal, compagno d'avventura in Celebrity...

Chiara Ferragni in mutande - Fedez con il broncio. La foto di anniversario non piace ai fan : «L’uccellaro e la carciofara» : Chiara Ferragni nuda in giro a Portofino. Non proprio nuda, ma con poco lasciato all’immaginazione, sicuramente. L’influencer ha pubblicato alcuni scatti di lei e del marito Fedez mentre passeggiano per la cittadella ligure in occasione del loro primo anniversario e quello che non è sfuggito ai fan è l’outfit a dir poco trasparente. Il corpo di Chiara Ferragni era fasciato da un velo nero, che lasciava in bella mostra un top e ...

Chiara Ferragni posta delle foto con Fedez - ai fan non sfugge un dettaglio : Chiara Ferragni posta delle foto sul suo profilo Instagram, ma ai suoi follower non sfugge un dettaglio Non c’è pace per Chiara Ferragni. Ogni volta che posta qualcosa sui social per qualcuno c’è sempre qualcosa che ‘non va’ oppure ‘di strano’. Oggi la bella influencer ha postato sul suo profilo Instagram una serie di fotografie […] L'articolo Chiara Ferragni posta delle foto con Fedez, ai fan non sfugge ...

Fedez e Chiara festeggiano il primo anniversario di matrimonio : foto : primo anniversario di nozze dei Ferragnez. Chiara e Fedez lo festeggiano così Noto, 1° Settembre 2018. In un caldo pomeriggio di fine estate va in scena uno dei matrimoni più belli e chiacchierati dell’anno. Federico Lucia, il rapper Fedez, sposa la sua Chiara Ferragni, una delle influencer più amate del mondo. Il loro è un […] L'articolo Fedez e Chiara festeggiano il primo anniversario di matrimonio: foto proviene da Gossip e Tv.

Il commento di Fedez alla foto di Stefano e Belén e gli altri gossip della settimana : Le storie della settimana (19-23 agosto)Le storie della settimana (19-23 agosto)Le storie della settimana (19-23 agosto)Le storie della settimana (19-23 agosto)Le storie della settimana (19-23 agosto)Le storie della settimana (19-23 agosto)Le storie della settimana (19-23 agosto)Le storie della settimana (19-23 agosto)Le storie della settimana (19-23 agosto)Le storie della settimana (19-23 agosto)Weekend, torna l’appuntamento con le storie ...

Chiara Ferragni e Fedez addormentati. Ma la foto scatena i fan : Le vacanze, spesso, stancano e così Chiara Ferragni, Fedez e il loro bambini sono stati immortalati addormentati in auto. Un particolare, però, ha messo in allerta alcuni fan. Chiara Ferragni e Fedez con il piccolo Leone insieme a dormire sul retro dell'auto, questa è l'immagine postata sul profilo Instagram di Fedez. "Ritratto di famiglia" è intitolata la foto, post che ha raccolto ben 260mila mi piace e che continua a salire ...

Fedez fotografa Chiara Ferragni mentre dorme e lei si infuria : Fedez fotografa Chiara Ferragni mentre dorme e lei si infuria. Accade anche questo nella lunga estate dei Ferragnez che stanno trascorrendo le vacanze a Ibiza. Dopo un anno ricco di impegni e tante novità, la coppia più famosa di Instagram si è concessa un lunghissimo soggiorno sull’isola spagnola. Chiara e Fedez hanno scelto di dedicarsi totalmente alla famiglia, raccogliendo in una grande villa (e sullo yacht) tanti amici e parenti. Con ...

Come hai fatto? Chiara Ferragni e Fedez - foto romantica al Colosseo : Chiara Ferragni e Fedez sono appena arrivati a Roma per il Fendi Show. Ma prima dell’evento, Come una coppia innamorata qualsiasi, si sono scattati una foto davanti al Colosseo. Condivisa su Instagram, la tenera immagine ha fatto il giro del web. Ma ai fan non è sfuggito un particolare… \\«Fede ti sei messo su un gradino per sembrare più alto?», chiede una fan. E ancora: «Hai messo i tacchi stasera? Dì la verità». «Smettila di rubare i tacchi ...