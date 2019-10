Arrestato per corruzione l'autore televisivo Casimiro Lieto

Arrestato Lieto - autore di Rai2 Chi è il preferito di Isoardi - per lui si parlava di una direzione : Il dirigente televisivo., indicato in quota Lega, avrebbe promesso un posto di lavoro al figlio di un magistrato in cambio di un trattamento di favore in un procedimento tributario

Caserta - picchia genitori e sorella per soldi : Arrestato 49enne : Ignazio Riccio Un ultimo episodio violento ha convinto il padre a denunciare il figlio, che lo aveva legato a una sedia con il nastro adesivo e malmenato con forti calci alle ginocchia Da più di quattro anni maltrattava e perseguitava gli anziani genitori e la sorella. Un 49enne di Aversa, nel Casertano, è stato arrestato dagli agenti di polizia del locale commissariato, dopo la denuncia effettuata dal padre alle forze dell’ordine. ...

Guidonia - Arrestato per molestie a clienti e aggressione a poliziotti : Roma – Alle sei di mattina di martedì scorso, in un bar di Setteville di Guidonia, un uomo ubriaco ha infastidito e molestato diversi clienti, dando poi in escandescenza all’arrivo dei poliziotti, colpiti con calci e pugni. L’uomo, un romeno di 54 anni, è stato bloccato e arrestato con le accuse di resistenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale. Sempre martedì i poliziotti del commissariato Viminale hanno arrestato per ...

Milano : lo aggredisce per motivi di droga e lo scaraventa da un muretto - Arrestato (2) : (Adnkronos) - Dopo una breve discussione, lo avrebbe prima colpito al volto con un violento pugno e spinto giù sul quale era seduto per poi fuggire e far perdere le proprie tracce. I poliziotti hanno iniziato le ricerche e perquisito tutti i domicili noti, senza ottenere alcun esito. Le ricerche son

Como : prova a nascondersi dietro cespuglio - ma viene trovato e Arrestato per spaccio : Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Aveva provato a nascondersi dietro un cespuglio, ma la polizia lo trova e lo arresta per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è un cittadino marocchino, di 29 anni, irregolare e senza fissa dimora. La polizia durante l'attività di prevenzione e controllo

Aiutò il boss a sfuggire alla cattura - Arrestato poliziotto per concorso esterno. Il gip : “Cosche di ‘ndrangheta agevolate da un ventennio” : Quando la polizia era andata arrestarlo la notte tra il 19 e il 20 dicembre 2018, il boss Rocco Devona della cosca Megna di Papanice non c’era a casa. Scorrendo la chat di Telegram sul suo cellulare, però, gli investigatori hanno trovato un messaggio poche ore prima del blitz. C’era scritto solo “Ehi” e proveniva da un numero registrato nella rubrica sotto il nome “Amore mio”. In realtà quel contatto non era la moglie del boss ma il ...

Avellino - l’Arrestato per camorra disse : “Sabino si è messo sempre a disposizione” : Ha deciso di autosospendersi dal suo incarico di coordinatore provinciale della Lega irpina, Sabino Morano, indagato per scambio elettorale politico mafioso nell’ambito dell’indagine che ieri ad Avellino ha portato all’arresto di 23 persone accusate di far parte del nuovo clan Partenio. A far finire nel registro degli indagati il politico, ex Forza Italia e tra i sostenitori della macroregione del Sud, il ...

Pistoia - Arrestato ex calciatore professionista : minacciava e perseguitava una coppia : L’uomo, un ex calciatore professionista, è accusato di atti persecutori e minacce gravi nei confronti di una coppia di coniugi residenti a Ponte Buggianese (Pistoia). Dai due avrebbe preteso dei soldi prestati in passato. Sorpreso mentre era in procinto di molestare la donna, è stato arrestato in flagranza di reato.Continua a leggere

Terracina - spari verso i braccianti per farli lavorare di più : Arrestato 35enne : Un imprenditore agricolo di Terracina, in provincia di Latina, è stato arrestato ieri in flagranza di reato mentre minacciava i braccianti agricoli impiegati sui suoi terreni con armi da fuoco per spingerli a lavorare di più.Le indagini erano state avviate dopo le denunce di cinque braccianti che avevano deciso di licenziarsi dopo i trattamenti subiti dal 35enne, che ora deve rispondere ad una serie di pesanti accuse: sfruttamento del lavoro, ...

Picchiata per mesi davanti ai bambini : Arrestato il marito : Picchia la moglie per mesi davanti ai figli piccoli. La vittima è una donna nordafricana di 25 anni che ha subito per mesi botte e violenze da parte del marito, un trentacinquenne suo connazionale, residente a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Nella notte appena trascorsa l’uomo è stato portato in carcere dai carabinieri della locale stazione. Così l’incubo è finito. Come riferisce Varesenews, era da tempo che la ragazza cercava di ...

Malato povero per essere Arrestato e usufruire delle cure necessarie in prigione fa irruzione in banca per rubare un dollaro : Una storia assurda quella proveniente dagli Stati Uniti d’America dove un uomo di 59 anni è stato costretto a diventare per un giorno rapinatore per ricevere le cure necessarie a sconfiggere la sua malattia. L’uomo si è recato in banca e dicendo di essere armato, si è fatto consegnare dal cassiere un dollaro. L’uomo ha poi detto al cassiere che si sarebbe seduto sul divano della banca in attesa che la Polizia ...