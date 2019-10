Tassa sulle vincite al gioco | come funzionerà il nuovo sistema progressivo

Manovra - la Tassa sui telefonini : il Pd fa cassa sulle sim - quali cellulari verranno stangati : Il Mef è ancora in divenire, eppure qualche certezza sta venendo fuori. Una di queste è la tassa sui cellulari: per ottenere le coperture di 3 miliardi per la legge di bilancio, dopo gli scontri per Quota 100 e cuneo fiscale, al Governo starebbero pensando di ritirare fuori l'imposta sulle sim. Seco

Manovra 2020 - Porro : 'Il governo penserebbe a una Tassa sulle sim dei telefonini' : La scelta delle strategie sulla legge di Bilancio rappresenta un passaggio cruciale per la direzione che intende intraprendere un Paese. Occorre, infatti, stabilire da dove acquisire risorse per investirle altrove, evitando così di gravare con delle nuove imposte sui cittadini. Una prospettiva, quest'ultima, che, a volte, non può essere evitata. È destinato a far discutere il retroscena rivelato dal giornalista Nicola Porro che, nel corso della ...

Una Tassa sulle SIM telefoniche? L’ultima ipotesi del Governo : Potrebbe esserci una tassa sulle SIM telefoniche ricaricabili? Stando a quanto riportato da 'ilmessaggero.it', non è detto che l'ipotesi non venga presa in considerazione nella legge di bilancio (il discorso dovrebbe essere limitato ai clienti che hanno sottoscritto un contratto business). Ne ha parlato Vito Vitale, segretario generale della Fistel Cisl, affermando che va profilandosi l'idea di una tassa sulle SIM telefoniche che andrebbe ad ...

Legge di Bilancio - ipotesi di una Tassa sulle sim ricaricabili : Un'imposta sulle schede dei telefonini è l'ipotesi che, nelle ultime ore, l'attuale governo giallorosso starebbe valutando di inserire nella prossima e imminente Legge di Bilancio e che desta serie preoccupazioni nel settore delle telecomunicazioni. Il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, smentisce in maniera secca, ribadendo - in una nota - la ferma contrarietà da parte del Movimento Cinque Stelle, in quanto "Avrebbe un grave impatto ...

Manovra - spunta l’ipotesi di una Tassa sulle sim card. Castelli frena : “Siamo contrari” : Nelle ultime ore circola l'ipotesi di una tassa sulle sim card dei telefonini della clientela business dei gruppi di telecomunicazioni da inserire nella legge di Bilancio. Una possibilità che non piace ai sindacati di categoria e su cui frena anche il viceministro all'Economia, Laura Castelli: "L'ipotesi preoccupa molto sia noi 5 Stelle che le aziende e trova la nostra ferma contrarietà".Continua a leggere

Legge bilancio - ipotesi Tassa sulle sim card dei clienti business. Castelli : «Ferma contrarietà» : La nuova tassazione dovrebbe portare nelle casse dello Stato circa un miliardo di euro con il rischio di aumentate i costi delle imprese e di diminuire i ricavi per le aziende di telecomunicazioni

Ci mancava pure la Tassa sulle colf : Nicola Porro ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/zuppa-di-porro/ci-mancava-pure-la-tassa-sulle-colf/Ci mancava solo la tassasulle colf e sulle badanti

Manovra - Conte : “La Tassa sulle merendine non c’è”. Fioramonti : “Le lobby impediscono la sua introduzione” : Niente tassa sulle merendine, almeno non nel Nadef, il primo testo ufficiale che preannuncia la Manovra. In diretta su Skuola.net il presidente del Consiglio Giuseppe Conte precisa che “nel documento che approviamo oggi non abbiamo considerato di tassare le merendine“. Una proposta avanzata nelle settimane scorse dal ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che ha creato anche momenti di tensione all’interno del ...

Conte : “Niente Tassa sulle merendine. Abbassare il voto a 16 anni? Sono favorevole - ci pensi il Parlamento” : “Non abbiamo considerato di tassare le merendine“. A dirlo, ospite a Skuola.net, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che chiude la proposta del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti,sulla possibilità di applicare una sorta di “sugar tax”. Sull’abbassamento del diritto di voto a 16 anni, Conte si è detto favorevole: “Ci pensi il Parlamento. A livello di governo possiamo iniziare una ...

Conte : «Trovati i 23 miliardi per evitare l’aumento dell’Iva - no Tassa sulle merendine» : Il premier ribadisce anche che ci sarà il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti. Il Def in consiglio dei ministri alle 18.30

Web tax globale - l’ipotesi di una nuova Tassazione sulle multinazionali : Tra accordi giudiziari e nuovi prelievi locali si moltiplicano le iniziative in ordine sparso. Dai fiscalisti internazionali l’ipotesi di una tassazione sulle multinazionali, non solo digitali

Manovra - Pd e M5s pensano a un taglio alle detrazioni sulle spese mediche : la Tassa sui malati : La coperta è corta. E rischia di saltare il fantomatico taglio, da 5 miliardi, del cuneo fiscale. Però il governo dovrebbe riuscire a racimolare oltre 1 miliardo per il rinnovo contrattuale degli statali. Nelle ore convulse che precedono la presentazione ufficiale della Nota di aggiornamento del Doc

Francesca Cipriani : No Tassa sulle merendine - ne mangio troppe! : Francesca Cipriani, ex pupa de La Pupa e il Secchione, torna a far parlare di sé. Infatti, la bionda esplosiva ha rilasciato una dichiarazione durante una recente intervista nel programma Un giorno da pecora, su Rai Radio1, talmente estrema da mobilitare il pubblico. Dapprima la Cipriani ha voluto sottolineare la sua simpatia per il leader della Lega ed ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini, tanto da arrivare a sostenere: “Non l’ho mai visto ...

Crozza è il ministro dell’Economia Gualtieri : “Aumento dell’Iva - Tassa sulle merendine?”. Le risposte con la chitarra sono uno spasso : Durante la prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza diventa il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, il “ministrello”, che a ogni domanda legata alla legge di Bilancio e alle iniziative del governo in materia economica risponde con la sua inseparabile chitarra (e un po’ di bossa nova). Live streaming, episodi completi e clip ...