Atletica Maratona “IAAF BRONZE Label” Bucarest 2019 Dominio kenyano | trionfano

Atletica - campionato italiano master mezza maratona. A Trani trionfano Giovanni Auciello e Cecila Flori : La città di Trani ha ospitato il campionato italiano master di mezza maratona, individuale e per società. Tra i protagonisti assoluti della “Traniincorsa” l’atleta Silvia Bolognesi, classe 1954, che con il tempo di 1h32’07’’ ha sfiorato la migliore prestazione mondiale SF 65 che ha stabilito due volte nello scorso mese, facendo registrare un tempo di 1h32’51’’ negli Europei master e successivamente un crono di 1h31’50’’ a Pavia. Altra ...

Atletica. Maratona “IAAF BRONZE Label” Sofia 2019 : trionfano Tuei e Shegae. Nono posto per l’Azzurro Nasef : Il kenyano Hosea Tuei con un crono di 2h15’59’’ e l’etiope Hayelom Shegae 2h35’36’’ hanno trionfato, questa mattina, nella Maratona di Sofia (Bulgaria). Da registrare un buon numero di atleti italiani che hanno preso parte all’evento. In campo maschile Tuei ha preceduto di un soffio e solo sulla linea del finish, in una gara davvero incerta fino alla fine, il runner marocchino Youssef Sbaai anche lui sulla linea del traguardo col tempo di ...

Atletica - maratona di Chicago 2019 : Brigid Kosgei cancella il record di Paula Radcliffe : La maratona di Chicago regala il nuovo primato del mondo al femminile: la keniana Brigid Kosgei è la prima donna a scendere sotto il muro delle due ore ed un quarto, vincendo la gara sui 42.195 km in 2h14’04”, record che sarà omologato, a differenza di quanto accaduto ieri con il connazionale Eliud Kipchoge, sceso sotto le due ore a Vienna. Come scrive l’ANSA, il record cancella il precedente primato, che era ...

Atletica - Eliud Kipchoge corre la Maratona in 1h59 : 40. Perché non è Record del Mondo? Primo uomo sotto le 2 ore : Eliud Kipchoge ha compiuto un’autentica impresa a Vienna diventando il Primo uomo a correre una Maratona sotto le due ore. Si tratta di un numero antologico che ha una rilevanza non soltanto in ambito sportivo, correre i 42 km sotto la fatidica barriera dei 120 minuti sembrava impossibile ma oggi il keniano si è letteralmente superato al Prater stampando il leggendario tempo di 1h59:40 che lo proietta per sempre nel mito ...

Atletica – Kipchoge mostruoso! Impresa riuscita : maratona completata in meno di due ore : Kipchoge nella storia: il keniota scende sotto il muro delle due ore in una maratona Eliud Kipchoge ce l’ha fatta: l’atleta keniota è riuscito nella sua Impresa nella 1:59 challenge sulle strade di Vienna. Kipchoge ha completato una maratona in meno di due ore, e anche se il suo risultato non sarà omologato, è entrato incredibilmente nella storia. Il campione olimpico ha completato la maratona esattamente in un’ora, 59 ...

Atletica : Eliud Kipchoge nella STORIA! A Vienna corre la distanza della maratona in meno di 2 ore! : Buona la seconda, Eliud Kipchoge e` entrato nella storia, ora e` leggenda; l’umano che diventa alieno con un’impresa da fantascienza! A Vienna (Austria) ha corso la distanza della maratona in 1h59’40″! Il fenomeno kenyano, oro olimpico in carica e gia` detentore del record mondiale di maratona (2h01’39’’), ha completato i famosi 42,195 Km in meno di due ore, mantenendo un ritmo di gara incredibile: 2’50” al Km. LA CRONACA ...

Atletica - Eliud Kipchoge per l’impresa : correre la Maratona sotto le 2 ore. Sabato si scrive la storia a Vienna : Eliud Kipchoge vuole abbattere uno dei muri invalicabili dello sport: correre una Maratona sotto le due ore. Sembra un’impresa folle, un numero ai limiti dell’umano, qualcosa di impossibile. Non per un fuoriclasse del suo calibro che ci proverà Sabato 12 ottobre a Vienna, il keniano ci aveva già tentato due anni fa all’Autodromo di Monza fermandosi a 2h00:25 e questa volta è convinto di poter entrare nella leggenda ...

Atletica - maratona Chicago 2019 : sarà bis per Mo Farah e Kosgei? Grande attesa per Chumba e Cherono : Domenica 13 ottobre alle ore 07:30 (14:30 italiane) prenderà il via la 42esima edizione della Bank of America Chicago Marathon. Il percorso pianeggiante e veloce, rende la maratona di Chicago una delle gare in cui ogni atleta può ambire a migliorare il record personale. Start e Finish line sono previste al Grant Park, maestoso parco cittadino situato alle porte della città, tra Columbus Drive e Monroe Street. Il tracciato si sviluppa lungo la ...

Atletica - maratona “IAAF SILVER Label” Kos?ice 2019 : dominio africano - vincono Kipsambu e Deressa : dominio africano nella maratona di Kos?ice, la piu` antica d’Europa e terza del Mondo. Il keniano Hillary Kipsambu con il tempo di 2h09’33’’ ha trionfato nella corsa slovacca staccando negli ultimi chilometri l’etiope Shumet Mengitsu, secondo sul podio con un crono di 2h10’51’’. Terzo il corridore dell’Eritrea Tsegay Weldlibanos in 2h11’02’’. Primo atleta non africano, a tagliare la linea del traguardo, e` stato il padrone di casa Tibor Sahajda ...

Atletica - mezza maratona “IAAF SILVER Label”. Tragedia a Cardiff : muore atleta colpito da malore : È morto ieri un partecipante della Cardiff Half Marathon. Il runner, non ancora identificato, sarebbe deceduto in ospedale subito dopo aver preso parte all’evento secondo quanto dichiarato dai responsabili di gara. I servizi di emergenza avevano reagito prontamente all’accaduto ma velocità e professionalità, a quanto pare nulla hanno potuto fare per salvare la vita dell’atleta. Una Tragedia che ha colpito una delle mezze Maratone più note del ...

Atletica - Mondiali 2019 : Lelisa Desisa vince la Maratona - sprint vincente su Geremew. Doppietta etiope - Rachik 12° e Meucci ritirato : Lelisa Desisa ha vinto la Maratona dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, l’etiope si è imposto col tempo di 2h10:40 al termine di una prova altamente spettacolare ed estremamente combattuta andata in scena nella notte di Doha (capitale del Qatar). Il 29enne aveva già conquistato l’argento iridato a Mosca 2013 e oggi sale sul gradino più alto del podio lanciandosi con grande ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, ...

