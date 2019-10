Grancio | taglio stipendi lavoratori Roma Multiservizi provvedimento immotivato e

Fonte : romadailynews

(Di martedì 15 ottobre 2019)– “Ildegliaidiè une ricattatorio. Non possono essere I dipendenti delle aziende partecipate a pagare il caos gestionale che sta conducendo al collasso servizi di primario rilievo per la città. Mi auguro vivamente che già nella giornata di oggi, nel corso dell’Assemblea capitolina, la sindaca Raggi e l’Assessore Lemmetti siano in grado di assicurare che ildella direzione dellasia stato ritirato e che si affrontino rapidamente i problemi di rapporto con l’AMA, senza penalizzare indiscriminatamente chi vive del proprio lavoro.” E’ quanto dichiara Cristina, capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, in ordine aldel 30% di tutti glierogati dallaSpA, confermato oggi dalla direzione dell’azienda, partecipata daCapitale e da ...

