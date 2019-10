Tumori | svolta immunoterapia | sfida ancora aperta

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) “L’è la storia di un sogno lungo più di 100 anni” e checontinua, fra sconfitte subite, vittorie premiate (anche dal Nobel per la Medicina, quello del 2018 ottenuto in tempi record) e “tante nuove sfide da affrontare. La ricerca è lo strumento per farlo” e il primo obiettivo è “dare risposte ai pazienti – 3 su 4 trattabili – chenon ottengono benefici” da questa rivoluzione anticancro. Parola di Alberto Mantovani, immunologo italiano tra i più noti nel mondo, direttore scientifico di Humanitas e docente di Humanitas University, fra i consulenti della mostra ‘oncologica: tra visione, realtà e prospettive future’ che ha debuttato a Milano. Un progetto itinerante fra arte e scienza, promosso da Roche e realizzato in collaborazione con lo Ied-Istituto europeo di design e ...

