Siria | Fratoianni | ‘Italia faccia sua parte contro carneficina curdi’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “L’attacco del regime di Erdogan ai Curdi del Rojava è indegno ed inaccettabile. Si annuncia unadi coloro che in prima persona hanno combattuto e sconfitto per la nostra libertà le milizie del Daesh”. Lo afferma Nicoladi Sinistra Italiana, parlando con i cronisti a margine dei lavori dell’Assemblea Nazionale del partito in corso a Roma.‘Bisogna impedire che questa offensiva militare prosegua – continua il parlamentare di Leu – e l’Italia deve fare la sua. E cominci, come hanno già fatto alcuni Paesi europei – conclude– a sospendere le forniture militari alla Turchia. Subito”.L'articolo, ‘Italiasuacurdi’ CalcioWeb.

mito1807 : RT @UnoFRAtanti: È iniziata la pulizia etnica condotta dalla Turchia contro i kurdi nella Siria del nord. Dove sono i nostrani paladini dei… - UnoFRAtanti : RT @UnoFRAtanti: È iniziata la pulizia etnica condotta dalla Turchia contro i kurdi nella Siria del nord. Dove sono i nostrani paladini dei… - Maxkent55 : RT @UnoFRAtanti: È iniziata la pulizia etnica condotta dalla Turchia contro i kurdi nella Siria del nord. Dove sono i nostrani paladini dei… -