Cristiano Ronaldo sempre decisivo quando conta | dal Real Madrid alla Juventus fino al

Cristiano Ronaldo? È anche simpatico (lo dimostra il bacetto a Bonucci e Dybala) : C’è un Ronaldo per ogni occasione. Quello in lacrime davanti alle immagini del padre, quello che si arrabbia a ogni occasione perduta, quello che ringrazia i tifosi avversari tutti in piedi ad applaudire per un suo gol. C’è il CR7 che festeggia e c’è il CR7 che non sa perdere (anche se sarebbe stato l’ennesimo premio di una carriera superpremiato). Dopo la vittoria nel derby d’Italia sappiamo anche che esiste un Cristiano Ronaldo ...

Buffon : 'Non amo l'idolatria : Messi è Federer - Cristiano Ronaldo come Nadal' : La Juventus, dopo un inizio non ideale dal punto di vista del gioco, è riuscita ad assimilare l'alchimia di Sarri, nonostante, come sottolineato dal tecnico toscano, ci siano ancora margini di miglioramento. La vittoria contro l'Inter per 2 a 1 grazie ad una grande prestazione di tutti i giocatori porta al primo posto i bianconeri che affrontano la sosta con maggior consapevolezza e tranquillità rispetto al mese di settembre. Uno dei riferimenti ...

Inter-Juventus - le reazioni social dei bianconeri alla vittoria : da Dybala a Cristiano Ronaldo : Da Paulo Dybala a Cristiano Ronaldo, da Miralem Pjanic a Douglas Costa: è festa Juve sui social dopo la vittoria di San Siro contro l’Inter nel posticipo della settima giornata. “Dybalamask is back! Grande vittoria, ragazzi!”, scrive su Instagram Dybala postando una foto della sua esultanza dopo lo splendido gol che ha aperto la partita. “Grande prestazione della squadra. è una bella sensazione essere di nuovo in testa alla classifica”, ...

Inter-Juventus - gol annullato a Cristiano Ronaldo (LIVE) : Inter-Juventus, episodio che farà discutere. Al quarantesimo straordinaria azione dei bianconeri, con Cristiano Ronaldo che finalizza un assist al bacio di Paulo Dybala. 1 a 2, il fenomeno portoghese esulta ma l’arbitro annulla la rete. Inter-Juventus, gol annullato a Cristiano Ronaldo Fuorigioco del numero 10 argentino secondo la terna arbitrale, e partita che rimane in parità. Rabbia per i tifosi della Juve, gli uomini di Sarri ...

Classifica Cies - Cristiano Ronaldo e Messi fuori dalla lista dei giocatori più costosi : Cristiano Ronaldo e Messi rappresentano attualmente i giocatori più forti a livello mondiale ed il premio che la FIFA ha dedicato all'argentino del Barcellona ne è la dimostrazione. Di recente però il Cies ha stilato la Classifica dei giocatori più costosi al mondo, e ha clamorosamente escluso entrambi dalla lista dei primi dieci giocatori con maggior valore di cartellino. Troviamo infatti uno folta rappresentativa della Premier League e della ...

Calciomercato Juventus - il papà di Haaland : 'Studia Cristiano Ronaldo' : E' una delle rivelazioni della Champions League, grazie a quattro gol in due partite con la maglia del Salisburgo: parliamo della punta norvegese Haaland, che dopo aver realizzato una tripletta contro il Genk, si è ripetuto contro il Liverpool, segnando uno dei gol della squadra austriaca. Attualmente è uno dei più seguiti a livello europeo, anche per la sua giovane età: fra le squadre che sembrano interessate al giocatore ci sarebbe anche la ...

Juventus - Cristiano Ronaldo può lasciare prima della scadenza : i bianconeri preparano un nuovo super colpo : Cristiano Ronaldo è sicuramente un punto di riferimento in casa Juventus sia per quanto riguarda il campo che per l’aspetto del marketing, l’acquisto del portoghese ha rappresentato dunque un affare per i bianconeri sia dentro che fuori il rettangolo di gioco. Fino al momento CR7 ha trascinato la Juventus, nella scorsa stagione la Juve ha vinto l’ennesimo scudetto ed anche l’avvio del 2019 è stato positivo con buone ...

Portogallo - convocati Cristiano Ronaldo e André Silva per il Lussemburgo : La Serie A si prepara a scendere in campo, poi è prevista la pausa per lasciare spazio alle Nazionali. Nel frattempo sono state comunicate le convocazioni del Portogallo, torna Andrè Silva, l’attaccante del Francoforte è nella lista di 25 giocatori selezionati valide per le qualificazione a Euro 2020, l’ultima apparizione dell’ex rossonero risaliva alla sfida contro la Serbia, nell’elenco figura anche ...

Cristiano Ronaldo - i segreti di un campione : dal cibo ai pisolini - come si diventa CR7 : Ciò che colpisce in un campione come Cristiano Ronaldo non è il talento, quello è naturale (o ce l’hai o non ce l’hai), ma le gestione fuori dal campo. Il portoghese si allena anche a casa, nella sua palestra personale, e mantiene certe accortezze anche a tavola, che gli fanno avere il fisico che si ritrova. A svelare alcuni dei segreti di CR7 è il settimanale Novella 2000. Una cura del corpo maniacale. Allenamenti, pilates, ...

Cristiano Ronaldo - tutti i segreti per diventare CR7 : cinque pisolini e sei pasti al giorno. E Georgina si adegua… : Sono state rivelate alcune delle abitudini giornaliere di Cristiano Ronaldo, che non lascia nulla al caso nella cura del suo corpo Per diventare come Cristiano Ronaldo ovviamente non basta l’allenamento e la buona volontà, è fondamentale anche quel gene che solo i campioni possiedono. Marco Alpozzi/LaPresse Una qualità intrinseca che, tuttavia, va sviluppata e perfezionata nel corso degli anni, per evitare che quel talento innato ...

Highlights Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 : VIDEO - gol e sintesi. Reti di Bernardeschi - Higuain e Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sconfitto 3-0 il Bayer Leverkusen nella sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. I bianconeri hanno dominato il match davanti al proprio pubblico. A segno i tre attaccanti messi in campo da Sarri: apre le danze Higuain al 17’, poi al 62′ arriva il gol di Bernardeschi e all’89′ chiude i conti Cristiano Ronaldo. La Juventus balza quindi al comando del Gruppo D ...

Cristiano Ronaldo - nuovo record : ha segnato contro 33 squadre : Cristiano Ronaldo ha segnato contro il Bayer Leverkusen. E questa, considerando che si sta parlando di CR7, non è una grossa novità. Perché, trattandosi del marziano, fa più notizia quando non fa gol rispetto a quando mette la palla in rete, cosa che è successa complessivamente già 698 volte in carriera. Eppure quello contro i tedeschi (sconfitti 3-0 a Torino nella seconda giornata del girone di Champions League) ...

Calcio - Champions League 2019-2020 : Juventus-Bayer Leverkusen 3-0. Decisive le reti di Higuain - Bernardeschi e Cristiano Ronaldo : Dopo la beffa atroce della prima giornata arriva la prima vittoria in questa in stagione in Champions League per la Juventus: a Torino i tedeschi del Bayer Leverkusen soccombono per 3-0: decidono le reti di Higuain al 17′, di Bernardeschi al 62′ e, nel finale, di Cristiano Ronaldo. Nel primo tempo la sfida si sblocca subito: al 17′ lancio lungo per Higuain, Tah prova ad anticipare ma la palla si impenna e resta lì, ...

Squalificati Serie A - i provvedimenti del giudice sportivo : la decisione su Cristiano Ronaldo : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione delL’1 ottobre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00 SORIANO Roberto (Bologna): per comportamento scorretto nei ...