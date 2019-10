Nuoto | ISL Indianapolis 2019 | Sjoestroem e Le Clos MVP | Ledecky e Manaudou fanno paura

Nuoto - ISL Indianapolis 2019 : Energy Standard domina la tappa davanti a Cali Condors - Sjoestrom MVP : Al Physical Education and Natatorium di Indianapolis si è appena chiusa la prima tappa ufficiale della International Swimming League 2019, la nuova competizione a squadre che mira a rivoluzionare il Nuoto e a renderlo una disciplina di squadra. Il format è tutto da scoprire, vasca corta da 25 metri e ritmi di gara serratissimi, con il tempo che è mostrato al pubblico solamente per il primo classificato di ogni competizione (quantomeno in questo ...

Nuoto - ISL Indianapolis 2019 : Energy Standard ampiamente davanti a tutti dopo il Day-1 - Aqua Centurions quarti : La seconda novità recente del Nuoto (dopo le Swim Championship Series) ha aperto oggi definitivamente i battenti. La International Swimming League ideata dal magnate ucraino Konstantin Grigorishin trasforma questa competizione in un vero sport di squadra: si gareggia in un format totalmente inedito, la vasca corta da 25 metri e soprattutto non conta il cronometro ma solamente le posizioni d’arrivo che attribuiscono punti in base ...

Nuoto - ISL 2019 : inizia la Champions League. Le grandi stelle si mettono in mostra : Tutto pronto per la ISL (International Swimming League), circuito di gare del Nuoto in piscina del magnate ucraino Konstantin Grigorishin. La Champions League delle vasca inizierà il proprio spettacolo da Indianapolis (domani 5 ottobre) e l’obiettivo è chiaro: promuovere la specialità e permettere agli atleti di avere compensi adeguati. Un format che vedrà otto squadre protagoniste (quattro dell’Europa e quattro degli Stati Uniti) ...

Nuoto - ISL Indianapolis 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La nuova competizione internazionale di prestigio del Nuoto, l’International Swimming League (ISL) sta finalmente per prendere il via con la prima delle sette tappe che si terrà ad Indianapolis nel Physical Education and Natatorium dell’Università dell’Indiana (IUPUI). Un supercampionato per club con le stelle mondiali della vasca ideato dal magnate ucraino Konstantin Grigorishin che vedrà presenti tante stelle azzurre come Federica ...

Nuoto - Matteo Giunta : “La ISL è una competizione che mi entusiasma. Federica Pellegrini lavorerà in chiave olimpica” : La ISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, circuito internazionale di gare dedicate al Nuoto in piscina, è senza dubbio l’attrazione di questo inizio di stagione nell’ambito natatorio. La specialità vuol proiettarsi agli occhi degli appassionati con connotati diversi dal passato e dunque, anche per dare soddisfazione dal punto di vista economico agli atleti che saranno al via, si parte con questa ...

Nuoto : Gabriele Detti e Ilaria Cusinato rinunciano alla ISL. Gli azzurri focalizzati al 100% per Tokyo 2020 : La ISL (International Swim League) del magnate ucraino Konstantin Grigorishin, circuito internazionale di gare dedicate al Nuoto in piscina, non vedrà sui blocchetti di partenza due esponenti importanti della Nazionale azzurra. Ci si riferisce a Ilaria Cusinato e a Gabriele Detti. La veneta e il livornese avrebbero dovuto far parte della compagine Aqua Centurions, capitanata da Federica Pellegrini e con tanti atleti del Bel Paese protagonisti ...