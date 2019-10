Casting per Identity Film Festival e per uno spettacolo internazionale

Casting per una serie TV da girare a Varese e per alcuni spettacoli a Salerno : Attualmente sono aperti dei Casting per la ricerca di figure varie di una serie televisiva da girarsi prossimamente a Varese. Sono inoltre aperte tuttora le selezioni di attori, cantanti, ballerini e performers per alcuni spettacoli, in stile educational show, da mettere poi in scena nei prossimi mesi a Salerno Una serie Tv Per realizzare i nuovi episodi della sitcom dal titolo Casa Meme2, serie televisiva trasmessa dal canale 74 di ...

All Together Now : aperti i Casting per la seconda edizione : Michelle Hunziker La macchina organizzativa di All Together Now 2 è pronta a partire, alla ricerca di nuovi concorrenti con la passione per il canto. Sono aperti i casting dello show musicale condotto da Michelle Hunziker, che tornerà in inverno su Canale 5. Le selezioni si terranno sabato 19 e domenica 20 ottobre. Chiunque vorrà mettersi in gioco per partecipare al programma potrà presentarsi presso lo studio 6 di Cinecittà a Roma, dalle ore ...

Casting per la puntata pilota di una serie Tv e per un musical all'Università Bocconi : Selezioni in corso di giovani attori, da parte di Ecoframes, per la puntata pilota di una serie televisiva di livello internazionale da girare a Firenze. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di registi, da parte di 'Bocconi Live Performance Student Association', per uno spettacolo musicale. Ecoframes Film & Tv Sono tuttora aperte le selezioni per la realizzazione della puntata pilota di una importante serie televisiva di livello ...

Casting per un film di Veleno Production e un video di Fremantle da girare a Milano : Casting ancora aperti per realizzare un film prodotto da Veleno Produzioni e da girare a Milano. Si cercano attualmente ruoli attoriali, sia maschili che femminili. Selezioni inoltre in corso per un video di tipo promozionale prodotto da Fremantle, con riprese da effettuare anche in questo caso a Milano. Un film Per realizzare un nuovo film (un mediometraggio) prodotto da Veleno Produzioni sono in corso le selezioni di attori e attrici. Le ...

Casting per il film 'Etoile' e per uno spot pubblicitario da girare in Lombardia : Casting ancora aperti per realizzare il film dal titolo Etoile, prodotto da '11 Marzo film' e diretto da Irish Braschi, incentrato sulla vita della nota artista Eleonora Abbagnato. Sono inoltre aperte le selezioni di figuranti per la realizzazione di uno spot pubblicitario, le cui riprese verranno poi effettuate nei pressi del Lago di Iseo. Casting 'Etoile' Per la realizzazione di un importante nuovo film dal titolo Etoile, tutto incentrato ...

Casting per una serie TV di Niccolò Ammaniti e di Cineworld per alcuni film : Casting per figuranti a Frascati, a cura della casa di produzione cinematografica e televisiva The New Life Company di Roma, per la realizzazione di una serie televisiva diretta dal regista Niccolò Ammaniti. Sono poi tuttora aperte varie selezioni, a cura di Cineworld Roma, finalizzate alla ricerca di figure varie per alcune importanti produzioni cinematografiche. Una serie televisiva Per una serie televisiva diretta dal noto regista, ...

Casting per nuova edizione di 'All Together Now' con Michelle Hunziker e per Europa Park : Casting per il talent televisivo di Canale 5 dal titolo All Together Now, condotto da Michelle Hunziker. Selezioni aperte, inoltre, per Euro Park, alla ricerca di ballerini, ballerine e artisti vari. I prossimi Casting per il talent di Mediaset si svolgeranno nella Capitale, a Cinecittà, mentre quelli per il parco internazionale a Milano e a Roma. All Together Now Per la nuova edizione del talent televisivo dal titolo All Together Now, condotto ...

Casting per un film con Gabriel Garko e per un video con riprese a Sondrio : Per un film con Gabriel Garko come interprete principale e con riprese da effettuarsi in Puglia, sono aperte le selezioni per la ricerca di figure varie. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni di attori e attrici destinate alla realizzazione di un video da girare in Lombardia. Un nuovo film Per la realizzazione di un nuovo film con Gabriel Garko come protagonista principale, sono in corso le selezioni di figure varie (comparse, ...

Casting per un video da girare a Roma e per il cortometraggio teatrale 'La Colpa' : Per un nuovo video, con riprese da effettuarsi a breve a Roma, si cercano attori e attrici. Sono poi in corso i Casting per un corto di carattere teatrale, diretto e ideato dal regista Massimo Stinco e dal titolo La Colpa. Un video da girare a Roma Selezioni di attori e attrici per la realizzare un nuovo video destinato al web e da girare a Roma nel corso di questo mese di ottobre. A tal proposito, sono previste tre giornate lavorative, in data ...

Tempesta d’amore - Casting news : Florian Frowein torna nei panni di TIM DEGEN - il figlio perduto di Christoph e gemello di Boris!! : Il ritorno di volti noti a Tempesta d’amore non è certo una novità. Che un attore rientri in scena con un personaggio del tutto diverso è però decisamente meno abituale! È esattamente quello che accadrà verso la fine della quindicesima stagione della soap, ormai giunta ai titoli di coda in Germania. Il protagonista della prossima annata di Sturm der Liebe sarà infatti un viso decisamente noto… Ecco di chi si tratta! Tempesta d’amore, ...

Casting per un film con Kabir Bedi ed Ester Pantano - diretto da Aureliano Amadei : Selezioni tuttora aperte e finalizzate alla ricerca di figuranti e di piccoli ruoli attoriali per un film prodotto da Maiora film e diretto dal regista Aureliano Amadei. Il cast è composto da attori e attrici ben conosciuti sia per la loro partecipazione a prestigise produzioni cinematografiche che a fiction televisive particolarmente amate dal pubblico. Un importante film Selezioni in corso per la realizzazione dell'importante film dal titolo ...

Casting per un video per il Lucca Comics e per un programma televisivo sulla cucina : Casting ancora aperti per la ricerca di attori, attrici e comparse per realizzare un teaser prodotto da Polyedric Visions con la regia di Lavinia Andreini. Il video verrà poi presentato nel corso di LuccaComics&Games. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di concorrenti per un programma televisivo dal titolo Il cuoco perfetto....Continua a leggere

Casting per un corto - spot e shooting fotografici da svolgersi a Milano : Casting attualmente aperti, da tenersi poi a Milano, per un corto prodotto da Ubik Visual Effects. Sono inoltre ancora in corso le selezioni di MG Fiftyone per la ricerca di figure varie per realizzare due spot e due shooting fotografici. Sia le riprese dei video che i servizi fotografici verranno effettuati a Milano. Un cortometraggio Per un corto di genere thriller-horror dal titolo Prezzo di riserva e prodotto da Ubik Visual Effects, sono in ...

Casting per uno short film da girare a Forlì e per un corto con riprese in Puglia : Sono attualmente aperte le selezioni per realizzare due interessanti cortometraggi, di differenti produzioni, con riprese rispettivamente a Forlì e in Puglia. Uno short film a Forlì Per la realizzazione di un cortometraggio da girare a breve a Forlì, sono aperte le selezioni per la ricerca di giovani attrici. In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata verso ragazze (25 anni) per ruoli da protagonista. Le candidate devono avere ...