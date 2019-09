Liverpool | Klopp e l’8-0 del City al Watford | “Manchester a volte è il posto peggiore in

Liverpool - Klopp torna sul ko contro il Napoli : “di solito quelle partite non le perdi” : “Se guardiamo alla prestazione complessiva, non e’ stata una partita di quelle che solitamente perdi. Abbiamo giocato una buona gara, matura, contro un avversario difficile”. Sono le dichiarazioni di Jurgen Klopp che torna a parlare dopo la sconfitta nella gara di Champions League contro il Napoli. “Non e’ possibile dominare una partita contro il Napoli, sono un’ottima squadra, con buoni giocatori ...

Napoli-Liverpool - Klopp : “Dobbiamo essere critici con noi stessi per non essere stati concreti sotto porta” : “La partita è stata equilibrata col possesso palla al 50%. Abbiamo dominato a tratti ma non siamo riusciti a chiudere le nostre occasioni. Siamo stati poco fortunati”. Così il tecnico dei “Reds”, Jurgen Klopp, al termine di Napoli-Liverpool, match della prima giornata del girone E di Champions League che gli azzurri si sono aggiudicati per 2-0. “Nel primo tempo ha regnato l’equilibrio mentre nella ...

Napoli-Liverpool - Ancelotti commenta la vittoria : il tecnico svela cosa ha detto a Klopp. Siparietto su Meret : “Con il Liverpool è sempre difficile, fino all’ultimo. C’era da fare una partita di sacrificio, senza perdere. Abbiamo provato a forzare la giocata, verticalizzando di più su Lozano. La partita è stata sempre in equilibrio, la squadra mi è piaciuta molto”. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Liverpool in Champions League. “Soprattutto nel ...

Champions League – Liverpool - i convocati di Klopp per la sfida contro il Napoli : out Origi… : Liverpool la lista dei convocati di Klopp sfida di Champions League, Napoli-Liverpool diramata la lista dei convocati di Klopp: Fabinho, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Firmino, Mane, Salah, Gomez, Adrian, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Lonergan, Shaqiri, Brewster, Robertson, Matip, Kelleher, Alexander-Arnold. Out Origi, Alisson,Van den Berg e Keita. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA ...

Ultim’ora - assenza pesante in vista del Napoli per il Liverpool di Klopp - i dettagli : Il portiere del Liverpool Alisson Becker salterà la sfida contro il Napoli e ulteriori sei match dei Reds: Klopp spera di riaverlo dopo la sosta. K.o nel primo match di Premier League e out per i primi incontri ufficiali del Liverpool, Alisson dovrà rimanere ai box ancora per un po’ di tempo. In realtà per più gare del previsto, visto e considerando che Klopp non potrà averlo a disposizione almeno per un altro mese. PER LEGGERE TUTTE ...

Liverpool - Jurgen Klopp sfotte il Napoli sulla questione spogliatoi : “spero che riusciremo ad avere una doccia” : L’allenatore del Liverpool ha usato l’ironia per commentare la questione spogliatoi scoppiata a Napoli negli ultimi giorni La questione spogliatoi che ha coinvolto il Napoli e il Comune della città campana ha valicato i confini italiani, arrivando fino a Liverpool e alle orecchie di Jurgen Klopp, che sarà proprio al San Paolo la prossima settimana insieme alla propria squadra per la prima giornata di Champions ...

Liverpool : Klopp ha scelto i calciatori che porterà in Champions : Il Liverpool ha reso ufficiale la lista Champions dei suoi claicatori Il Liverpool ha ufficializzato i calciatori disponibili per la prossima Champions League, a partire dal match contro il Napoli al San Paolo il 17 prossimo 17 settembre. Lista A: Alisson, Elliott, Firmino, Salah, Gomez, Henderson, Keita, Lallana, Lonergan, Lovren, Mane, Matip, Milner, Origi, Oxlade-Chamberlain, Robertson, Adrian, Shaqiri, Fabinho, Van den Berg, Van Dijk, ...

Klopp : “Dopo il Liverpool mi fermo - forse per sempre” : “Non ho intenzione di restare in panchina fino ad una certa età”, è quello che ha dichiarato Klopp a Sky parlando del suo futuro in riferimento a Heynckes “Ammiro quel che sta facendo, ma io non lo farò”. Il tecnico dei Reds parla del dopo Liverpool e del suo possibile ritiro “Dopo l’esperienza a Liverpool farò sicuramente un anno di pausa, è una promessa che ho fatto alla mia famiglia. Ma ad oggi non è nemmeno escluso ...

Ansia Liverpool - la rivelazione di Klopp fa tremare i ‘Reds’ : “tra due anni potrei decidere di ritirarmi” : L’allenatore dei Reds ha ricevuto il premio come allenatore dell’anno agli Sport Bild Award e ha parlato del proprio futuro Jurgen Klopp è tutt’altro che un tipo banale e, anche in occasione di un evento come gli Sport Bild Award, ha deciso di lanciare una frase che certamente non farà stare tranquilli i vertici del Liverpool. LaPresse/PA Presente per ricevere il premio come allenatore dell’anno, il manager dei Reds ...

Supercoppa al Liverpool. Klopp trionfa a Istanbul dopo i calci di rigore : Ad Istanbul il Liverpool trionfa. Klopp conquista la Supercoppa Europea al termine di una partita intensa e ricca di reti

Liverpool Supercampione d’Europa! Il Chelsea crolla ai rigori : è la partita di Manè - Klopp e Stephanie : Il Liverpool vince la Supercoppa Europea ai calci di rigore: 2-2 fino ai supplementari, dal dischetto segna Salah, sbaglia Abraham. Promossa la terna arbitrale femminile Dopo diverse settimane d’attesa, fatte di scialbe amichevoli ad orari improponibili, il classico ‘calcio d’agosto’ insomma, torna finalmente il pallone che conta. Come da tradizione, la partita che apre la nuova stagione è la Supercoppa Europea, la ...

VIDEO – Liverpool - palleggi “speciali” di Salah e Klopp : Tramite il profilo ufficiale Twitter, il Liverpool ha diffuso due VIDEO in cui l’attaccante Salah ed il manager Jurgen Klopp si sono esibiti in alcune giocate con degli ospiti di eccezione VIDEO Liverpool – Klopp e Salah hanno palleggiato con i membri della Uefa foundation. Beautiful moments between the Reds and the children of the @UEFA_Foundation #SuperCup pic.twitter.com/ApsVSubrFn — Liverpool FC (@LFC) August ...

Liverpool-Chelsea - la battuta di Klopp sull’arbitro donna : “se non la aiutiamo mia madre mi rimprovera” : Liverpool-Chelsea, sfida di Supercoppa Europea, sarà arbitrata da Stephanie Frappart: in conferenza stampa Jurgen Klopp commenta la scelta con una simpatica battuta “Domani arbitra una donna, era ora. Sarà una partita con grande tensione ma noi cercheremo di aiutarla, altrimenti mia madre mi rimprovererà“. Si è espresso con ironia Jurgen Klopp alla vigilia della Supercoppa Europea fra Liverpool e Chelsea. L’allenatore dei ...

Liverpool - indicazioni di Klopp su Lovren e poi una battuta : “Arbitro donna? La aiuteremo - sennò mia mamma…” : Domani sera si gioca la Supercoppa Europea tra il Liverpool vincitore della Champions League e il Chelsea mattatore in Europa League. Alla vigilia della sfida ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei reds Jurgen Klopp. Ecco le sue parole. Supercoppa Europea – Chelsea, Lampard: “Vogliamo il trofeo a tutti i costi” “Noi favoriti? Non ci pensiamo. Abbiamo un’opportunità domani sera, sarà dura ma possiamo vincere, è una ...