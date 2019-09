Juventus | infortunio Ronaldo | la situazione | Sarri svela tutto in conferenza stampa!

Fonte : juvedipendenza

(Di lunedì 23 settembre 2019)pronto per l’inizio della 5^ giornata di campionato, conimpegnata nella delicata sfida del Rigamonti contro il Brescia. Come riportato da Maurizioinstampa, i bianconeri potrebbero presentare alcune novità dal primo minuto. Occhio al potenziale forfait di Cristiano. L’attaccante portoghese ha riportato un piccolo affaticamento muscolare e la sua presenza contro il Brescia potrebbe essere a rischio. Tuttavia, niente di allarmante, sono attesi aggiornamenti., i tempi di recupero: in panchina contro il Brescia? Come accennato dal tecnico bianconero,potrebbe essere a rischio per la sfida contro il Brescia. L’attaccante portoghese potrebbe partire dalla panchina e subentrare in campo nel corso della ripresa. Leggi anche: Bresciaprobabili formazioni: Higuain dal 1′, sorpresa ...

