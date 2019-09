Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019)peraidiche si stanno disputando a Nursultan (capitale del Kazakhstan, è il nuovo nome di Astana). L’italo-cubano ha letteralmente dominato il sedicesimo di finale della categoria 74 kg e hail malcapitato svizzero Marc, sconfiggendolo per 10-0 in appena 3’58”: un trionfo per manifesta superiorità da parte dell’azzurro che ha confermato il pronostico della vigilia e che ha incominciato nel miglior modo possibile la sua rincorsa verso la finale. Il 27enne, che insegue il terzo titolo iridato della carriera dopo quelli nei 65 kg a Las Vegas 2015 e nei 70 kg a Parigi 2017, ha confermato di essere in ottima forma e vuole farsi strada in questa kermesse: l’obiettivo minimo è il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (bisogna arrivare tra i primi sei), il sogno è naturalmente quello di andare a ...

OA_Sport : Lotta, Mondiali 2019: Frank Chamizo, esordio vincente. Demolito Dietsche, ora gli ottavi di finale - zazoomnews : LIVE Lotta Mondiali 2019 in DIRETTA: parte l’assalto di Frank Chamizo alla finale e al pass olimpico per Tokyo 2020… - zazoomblog : LIVE Lotta Mondiali 2019 in DIRETTA: parte l’assalto di Frank Chamizo alla finale e al pass olimpico per Tokyo 2020… -