Belluno | una 30enne Alpina si toglie la vita in caserma | lascia lettera d' addio alla mamma

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Una terribile tragedia si è verificata adomenica scorsa 15 settembre, dove una giovane ragazza di 30 anni, in servizio presso il nucleo Alpini dell'Esercito, si è improvvisamente tolta lanella sua stanza, proprio nelladove lavorava. I carabinieri non hanno dubbi sul gesto volontario della ragazza, per cui non sarebbero coinvolte assolutamente terze persone. Si è trattato di una tragica fatalità. La giovane, di cui non sono state diffuse le generalità per motivi di privacy, pare soffrisse da diverso tempo di depressione. Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di, Simone Marcon, ha dato subito il via liberarestituzione della salma ai familiari. Le esequie della ragazza si sono svolte oggi pomeriggio, 18 settembre, nel veronese, precisamente a Mussoi, città d'origine della vittima. Si era arruolata una decina di anni fa La giovanesi ...

