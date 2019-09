Apple TV+ | Charlie Hunnam protagonista della serie tv Shantaram

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 17 settembre 2019)Tv+,sarà ilnuova, tratta da libro di Gregory David Roberts Forte del costo irrisorio,lancerà il suo servizio streamingTV+ a partire dal 1 novembre, in Italia e in altri 99 paesi, quindi la necessità di rimpolpare il catalogo si fa più pressante. Se in cantiere ci sono già svariati progetti,ieri ne ha annunciato uno nuovo: si trattatv, che si ispira al libro best seller di Gregory David Roberts e che avrà come(Sons of Anarchy).aveva già acquistato il progetto da un anno, per realizzare unache sarà prodotta da Anonymous Content e Paramount Television. Le due case di produzione hanno acquistato i diritti del libro nel 2018. Il libro è ambientato in Australia e India e racconta una storia di coraggio, amore, perdono e redenzione, come anche il ...

StarGrrrl : Apple TV si prende Charlie Hunnam per Shantaram. Ergo io prenderò Apple TV - Notiziedi_it : Apple, la sfida dei servizi: ecco Arcade per i videogiochi e Apple TV plus per lo streaming -