LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | Giorgia Villa scatenata

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità dei Campionati Italiani 2019 di Ginnastica artistica, a Meda si assegnano dieci tricolori e si conclude la kermesse più importante entro i nostri confini. Pomeriggio intensissimo, l'ultima gara prima dei Mondiali fornirà indicazioni importanti in vista della rassegna iridata e gli atleti saranno motivati a dare il ...

19.48 Si stanno per concludere i momenti di riscaldamento sugli attrezzi. 19.46 Le Fate sono pronte per fare la differenza sugli staggi, Giorgia Villa ha bisogno di una stoccata per recuperare terreno sulle gemelle D'Amato che però sono due specialiste. Carofiglio cercherà una difficcile difesa sulla strava, probabilmente Desiree verrà superata. 19.44 Le Fate saranno alle amate ...

19.08 Buona trave di Lara Mori che si distingue per eleganza, uscita un po' sbavata. Alice D'Amato si distingue per un preciso triplo avvitamento, buona la coreografia soprattutto nella parte centrale, un po' piegate le gambe sull'ultima diagonale ma è un buon esercizio. 19.06 Ad aprire la gara sono Sara Ricciardi alle parallele, Lara Mori alla trave, Alice ...