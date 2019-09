Lady Diana | il ricordo doloroso e l’ultima telefonata a William

Lady Diana - 22 anni fa l'incidente mortale : un testimone potrebbe far riaprire il caso : Un testimone oculare potrebbe far riaprire il caso sulla tragica morte di Lady Diana, l'indimenticata 'regina di cuori' del popolo inglese e non solo. Proprio 22 anni fa, il 31 agosto 1997, la principessa che aveva solo 36 anni, perse la vita in un incidente stradale nel tunnel sotto il ponte dell’Alma a Parigi. Nel terribile schianto della Mercedes su cui viaggiava passata la mezzanotte, inseguita dai paparazzi, morirono anche il suo compagno, ...

“Quella sera ero lì”. Lady Diana - le rivelazioni di un testimone sull’incidente : Ricorre oggi l’anniversario della morte di Lady Diana. Era il 31 agosto 1997 quando avvenne lo schianto del tunnel del Pont de l’Alma a Parigi, mentre erano a bordo della loro Mercedes, guidata dal fidato autista Henri Paul. La Spencer aveva trentasei anni e ormai era divorziata dal Principe ed era impegnata con Dodi Al-Fayed. Quella triste sera i due partono dall’Hotel Ritz di Parigi seguendo la riva destra della Senna, per trovare ...

Incidente Lady Diana - un testimone oculare : “Indagini insabbiate per proteggere un francese” : La dichiarazioni di Le Van Thanh, testimone oculare dell’Incidente in cui perse la vita Lady Diana, potrebbero riscrivere la dinamica dei fatti che condussero alla morte della principessa del Galles. L’uomo sostiene che le vere responsabilità siano state insabbiate dalla polizia francese per difendere un connazionale. Le sue dichiarazioni sono contenute nel libro Diana: Case Solved.Continua a leggere

Lady Diana - un testimone oculare riapre il caso : «La polizia ha insabbiato le prove» : Il 31 agosto 1997 a soli 36 anni moriva in un terribile incidente Lady Diana, l'indimenticabile principessa di casa Windsor dagli occhi tristi. Oggi a 22 anni di stanza spuntano nuovi...

Lady Diana - la rivelazione della guardia del corpo sopravvissuta all’incidente : Era il 31 agosto nel 1997 quando Lady Diana morì in un terribile incidente a Parigi e da allora Trevor Rees Jones, la guardia del corpo che era con lei, non ha mai più trovato pace. Trevor fu l’unico a sopravvivere allo schianto che avvenne nel tunnel de l’Alma e l’unico che può davvero sapere cosa sia accaduto negli ultimi minuti prima della tragedia. Cosa successe davvero in quella drammatica notte? Se lo sono chiesto per ...

Tutti gli aneddoti su Lady Diana - : Francesca Rossi Lady Diana non ha, purtroppo, vissuto a lungo, ma la sua esistenza è piena di eventi, fatti, incontri con personaggi che hanno fatto la Storia e con gente comune e ricchissima di aneddoti molto interessanti Lady Diana ha vissuto una vita breve ma piena, fatta di esperienze, incontri, momenti felici, ma anche sofferenze da cui trarre insegnamento. In 36 anni, la principessa ha saputo reinventarsi più volte, è caduta, ...

Il cuore di Lady Diana diviso tra Hasnat Khan e Dodi Al-Fayed - : Francesca Rossi Le storie d’amore di Lady Diana hanno riempito le pagine dei rotocalchi, ma quelle con il medico Hasnat Khan e il miliardario Dodi Al-Fayed sono rimaste impresse nella memoria dell'opinione pubblica Lady Diana voleva essere la regina dei cuori della gente. Non le importava indossare la corona di sovrana consorte, né di essere definita una sorta di “royal sex symbol”. Le pagine dei tabloid si riempivano periodicamente ...

Le ultime ore di vita di Lady Diana : Ventidue anni fa moriva Lady Diana, lasciando un vuoto incolmabile e su molti quesiti ancora si dibatte. Ricostruiamo le ultime ore di vita della principessa del Galles e i retroscena di questa fine prematura\\ Sono passati 22 anni dalla morte di Lady Diana a Parigi, ma non si sono mai sopite le voci di complotti e presunti misteri sulla dinamica dell’incidente, avvenuto la notte del 31 agosto 1997. In questi anni si sono scritte pagine intere ...

Accadde oggi : 22 anni fa moriva Lady Diana e oggi emergono nuove verità - il caso potrebbe essere riaperto : Il Principe William ha descritto la morte della madre, la principessa Diana, come un “dolore senza eguali” e lo ha fatto solo di recente, dopo anni di silenzio sull’immane tragedia che ha colpito la sua famiglia. Affrontare la perdita di sua madre ha significato “dover relazionarsi con altre persone che hanno subito un lutto. Certo — ha proseguito nell’intervista — ho sentito che alcune attività svolte mi hanno avvicinato al dolore di ...

Lady Diana - che fine hanno fatto i suoi abiti più iconici? : Il «revenge dress»Il «Travolta dress»Il «sari» di Catherine Walker L'abito monospalla di Catherine WalkerUn abito di paillettes di Catherine WalkerIn Catherine Walker alla prima di Ritorno al FuturoIl velluto rosso per la prima di Fiori d'acciaioIn velluto nero per «Les Miserables»L'abito di seconda manoL'abito della prima uscita da promessa sposa L'abito da giorno di Catherine WalkerIl total red di Jasper ConranL'abito a righe bianche e blu di ...

Lady Diana e quei 4 minuti prima dello schianto : il racconto della guardia del corpo Trevor Rees-Jones : Trevor Rees Jones è l’unico sopravvissuto all’incidente automobilistico avvenuto a Parigi il 31 agosto 1997 che costò la vita alla principessa Lady Diana. Insieme a lei quella notte morirono anche l’amante Dodi Al-Fayed e l’autista Henri Paul. Attimi che in questi anni Trevor Ree Jones ha tentato disperatamente di ricostruire nella sua memoria. Quattro, fatali, minuti prima dello schianto di cui riesce a ricordare solo ...

Lady Diana e quei 4 minuti prima dello schianto : il racconto della guardia del corpo Trevor Rees-Jones : Trevor Rees Jones è l'unico sopravvissuto all'incidente automobilistico avvenuto a Parigi il 31 agosto 1997 che costò la vita alla principessa Lady Diana. Insieme...

William e Harry insieme per ricordare Lady Diana : Era il 31 agosto 1997 quando la pricipessa perse la vita in un incidente a Parigi. Ogni anno i figli si ritrovano a Kensington Palace per parlare dei vecchi tempi con un sorriso. Sta tornando come ogni anno il 31 agosto, e come sempre i fratelli William e Harry lo passeranno insieme, in memoria della madre Diana. Era il 1997 quando la principessa perse la vita in un incidente stradale in un tunnel di Parigi. Stare vicini, parlare di ...

Diana - La storia segreta di Lady D. : il film con Naomi Watts stasera su La5 : Il biopic ripercorre il periodo finale della vita della principessa e le sue due ultime storie d’amore.