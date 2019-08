Varese | ragazza di 20 anni trovata morta in un campo a Busto Arsizio Sarebbe deceduta da

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) Il cadavere di unadi 20è stato trovato nel tardo pomeriggio del 26 agosto in un, in provincia di. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto dal proprietario del terreno mentre falciava l’erba. Gli investigatori hanno trovato vicino al corpo un portafogli con all’interno i documenti di una ventenne romena residente in Italia e con cui la famiglia non aveva rapporti stretti, motivo per cui nessuno avrebbe sporto denuncia di scomparsa. Secondo quanto riporta Prealpina.it ilin cui è stato trovato il cadavere si trova in fondo a via Canale, non distante dal canile municipale e al confine con il comune di Magnago. Il pubblico ministero Flavia Salvatore ha subito imposto il silenzio sui dettagli del rinvenimento e sulla vicenda vige dunque il massimo riserbo, nell’attesa che la procura faccia luce sul caso. È ...

