Risultati Serie A live | la diretta | si giocano sei gare FOTO

LIVE Serie A - Risultati prima giornata in DIRETTA : equilibrio su tutti i campi! Il Cagliari sfiora il vantaggio con Birsa : Spal avanti con la Dea! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spal-ATALANTA 1-0 6′: DI FRANCESCO! vantaggio FERRARESE! Gran palla di Petagna che gira per il figlio d’arte che perfora Gollini. ROMA-GENOA 0-0 4′: primo, meraviglioso, scambio tra Pellegrini e Florenzi. Destro controllato da Radu. Cagliari-BRESCIA 0-0 5′: Birsa! Sinistro a giro che sfiora la traversa. Spal-ATALANTA 0-0 5′: la squadra di Ferrara prova a comandare ...

Risultati Serie A E CLASSIFICA/ Milan ko - via alle altre partite! Diretta gol live : RISULTATI SERIE A e CLASSIFICA aggiornata: la Diretta gol live score delle partite in programma oggi, si apre la serata mentre il Milan perde a Udine.

Risultati Serie C live - si giocano 10 partite : il programma completo della 1^ giornata dei tre gironi : Risultati Serie C live – Così come A e B, anche la terza Serie nazionale comincia questo weekend. Come sempre molta curiosità intorno ad una categoria che, specie in alcuni raggruppamenti, presenta piazze storiche e vogliose di tornare nel calcio che conta. E’ il caso del girone C e di Bari e Reggina, quest’ultima che ha appena ufficializzato Denis, il quale ‘risponde’ ad Antenucci. Ma anche Catania, ...

Risultati Serie A live - il programma completo della 1^ giornata : Risultati Serie A live – Si comincia. L’attesa è finita, il massimo campionato italiano è pronto a ripartire. Dopo la solita estate esplosiva sul mercato (che non si è ancora concluso), è il momento di fare sul serio e passare ai fatti. Si prospetta un torneo diverso, forse più equilibrato. La Juventus ha cambiato allenatore e filosofia, l’Inter pure ma si è anche rafforzata molto. Scommessa Milan e conferme Napoli. I ...

