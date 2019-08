Traffico Roma del 24-08-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 24-08-2019 ore 17 : 30 : AL QUADRARO ANCORA CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LENTULI. AL TUFELLO, PER UNA FUGA DI GAS, CHIUSA VIA ISOLE DELLE CURZOLANE IN PROSSIMITA DI VIA MONTE ROCCHETTA VERSO VIA DELLE VIGNE NUOVE: SUL POSTO È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEVIATA LA LINEA BUS 90 RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI VERSO LO STADIO ...

Traffico Roma del 24-08-2019 ore 15 : 30 : RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SU VIA TUSCOLANA PER UN INCIDENTE LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LENTULI. AL TUFELLO, A CAUSA DI UNA PERDITA DI GAS CHIUSA VIA DELLE ISOLE CURZOLANE DA VIA MONTE ROCCHETTA IN DIREZIONE DI VIA DELLE VIGNE NUOVE. SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTÀ: CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL RACCORDO ANULARE, NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE ...

Traffico Roma del 24-08-2019 ore 13 : 30 : NESSUN DISAGIO, AL MOMENTO, LUNGO LE STRADE DI Roma REGOLARE ANCHE IL RACCORDO ANULARE E LE CONSOLARI. ANCORA CODE, PER Traffico INTENSO, SULLA A1 Roma FIRENZE, TRA PONZANO ED ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE. A Roma, IN ZONA PRATI FISCALI, POSSIBILI DISAGI, A CAUSA DI UNA PERDITA DI GAS IN VIA DELLE ISOLE CURZOLANE. PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE. CHIUSA, IN DIREZIONE DELLO STADIO ...

Traffico Roma del 24-08-2019 ore 12 : 30 : SCARSO IL Traffico AL MOMENTO, LUNGO LE STRADE DI Roma. REGOLARE ANCHE IL RACCORDO ANULARE, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. SULLA A1 Roma FIRENZE, SI REGISTRANO CODE PER Traffico INTENSO, E ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA PONZANO ED ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE. AD OSTIA, INCIDENTE, SUL LUNGOMARE DUILIO, SI RALLENTA IN PROSSIMITÀ DI VIA UGOLINO VIVALDI. NEL RIONE PRATI, PRESTARE ATTENZIONE, INCIDENTE IN PIAZZA RISORGIMENTO. PROSEGUONO I LAVORI ...

Traffico Roma del 24-08-2019 ore 11 : 30 : CIRCOLAZIONE REGOLARE, LUNGO LE STRADE DI Roma. SCORREVOLE IL Traffico ANCHE LUNGO L’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. SULLA A1 Roma FIRENZE, SI REGISTRANO CODE TRA MAGLIANO SABINA ED ORTE, IN DIREZIONE FIRENZE. PER LAVORI IN CORSO, SI RALLENTA LUNGO VIA FLAMINIA TRA SAXA RUBRA E VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO. PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN ...

Traffico Roma del 24-08-2019 ore 10 : 30 : RESTA SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CHIUSA AL TUSCOLANO PER LAVORI VIA NOCERA UMBRA TRA NARNI E VIA GUBBIO, IN DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LINEA BUS 16. PROSEGUONO I LAVORI SULLA AURELIA CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA VIA BOGLIASCO E VIA GREGORIO XI. POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico. PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII ...

Traffico Roma del 24-08-2019 ore 09 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL GRA, IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO E LA TANGENZIALE EST. SEMPRE CHIUSA PER LAVORI VIA RISERVA DELLA TORRETTA TRA VIA DI ACQUAFREDDA E VIA DELLA MAGLIANELLA: DEVIAZIONI ANCHE PER LE LINEE BUS DI ZONA. CHIUSA AL TUSCOLANO PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE VIA LANUVIO TRA VIA ALLUMIERE E VIA DELL’ARCO DI ...

Traffico Roma del 24-08-2019 ore 09 : 00 : Traffico SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL GRA, IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO E LA TANGENZIALE EST. CHIUSA PER LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA FINO ALLE 12.00 IN VIA EDMONDO DE AMICIS TRA IL PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO E VIA DELLA CAMILLUCCIA. CHIUSO ANCHE IL PIAZZALE DELLO STADIO OLIMPICO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA ...

Traffico Roma del 24-08-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL GRA, IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO E LA TANGENZIALE EST. CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. RIAPERTUTA PROGAMMATA PER IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE. ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, ...