Boca Juniors | De Rossi costretto a cambiare numero di maglia | il motivo

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) Daniele Denon indosserà la solita16 in occasione del suo debutto in Copa Libertadores con ladel. Questo perché gli ‘Xeneizes’ hanno dato in prestito Cristian Pavon ai Los Angeles Galaxy, l’ex capitano della Roma prenderà il suo posto e per le regole della Conmebol dovrà indossare ilche aveva Pavon, cioè il 7. Ilscenderà in campo nella notte tra il 21 e il 22 agosto a Quito contro la LDU nell’andata dei quarti di finale. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, Dedi: ilCalcioWeb.

FabrizioRomano : Prima partita al Boca Juniors, subito gol. Di testa. Alla sua maniera. Incredibile ma vero! #DeRossi ???? - DiMarzio : ? 28 minuti per segnare la sua prima rete in #Argentina Debutto con gol per #DeRossi con la maglietta del… - DiMarzio : Nella notte il debutto con il #BocaJuniors, una partita giocata da #DeRossi con la solita grinta ?? -