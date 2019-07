Calciomercato | le notizie del giorno | nuova proposta per Suso | nome nuovo per il Torino

Calciomercato Inter News/ Dzeko a un passo - ecco perché... - ultime notizie - : Calciomercato Inter News, oggi 23 luglio 2019: torna d'attualità il nome di Arturo Vidal, ora però l'attenzione si è volta verso Gareth Bale

Calciomercato - le notizie di oggi – Genoa attivissimo - le ultime su Napoli-James - le trattative in B e C : Genoa attivissimo – Il Genoa prova a costruire una squadra in grado di raggiungere traguardi importanti e di far sognare i tifosi. In Colombia danno per fatto il passaggio di Kevin Agudelo dell’Atletico Huila al Genoa: 2.5 milioni per il 70% del cartellino e concorrenza del Boca Juniors bruciata. Agudelo, classe 1998, è un regista che ha ben impressionato nel campionato nazionale colombiano. Non solo centrocampo, ma si pensa anche a ...

Calciomercato - le notizie del giorno : Andrè Silva lascia il Milan - rinnovo in casa United : David De Gea rinnoverà con il Manchester United fino al 2025. Lo scrive oggi il quotidiano britannico ‘Telegraph’ secondo cui il prolungamento del contratto sarà ufficializzato dopo la tournée dell’Icc. Il portiere spagnolo difenderà la porta dei Red Devils per altre sei stagioni, diventando il portiere più pagato al mondo, con 21 milioni l’anno per un totale di 130 milioni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sembrava potesse essere il partner ...