Pogba Juventus | Paratici pensa al maxi scambio | occhio a Dybala

Juventus - Sarri : 'Pogba mi piace davvero molto - ma è un giocatore dello United' : La Juventus ieri pomeriggio ha lasciato Torino per volare in Asia. Dopo 12 ore di viaggio, i bianconeri sono arrivati a Singapore, poi si sono recati in hotel dove hanno trovato moltissimi tifosi. La giornata per i campioni d'Italia è stata fin da subito ricca di impegni e diversi bianconeri hanno partecipato ad alcuni eventi, tramite i quali hanno avuto l'opportunità di incontrare i supporters. Poi la squadra si è trasferita al Bishan Stadium ...

Juventus - il sogno è il ritorno di Pogba : i dirigenti bianconeri hanno incontrato Raiola : La Juventus è partita per la tournée asiatica, dove sarà impegnata in alcuni match di International Champions Cup: la prima partita si disputerà domenica 21 luglio alle 13:30 ore italiane contro il Tottenham, successivamente ci sarà il match contro l'Inter mercoledì 24 luglio mentre l'ultima partita del torneo della Juventus è prevista il 10 agosto contro l'Atletico Madrid. Nel frattempo, la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato, ...

Juventus - Raiola descrive De Ligt : “Mix tra Nedved e Ibra - tra i giovani il numero uno. Pogba e Kean?…” : Ieri in tarda serata lo sbarco a Torino, questa mattina l’arrivo al JMedical per le visite mediche, più tardi la firma sul contratto e l’ufficialità. Questa l’intensa giornata di Matthijs De Ligt, accompagnato dal suo procuratore Mino Raiola. Juventus, De Ligt è arrivato al JMedical: folla entusiasta ad accoglierlo [FOTO E VIDEO] Il noto agente ha parlato alla stampa descrivendo il calciatore olandese: “De Ligt si ...

Juventus - Raiola esalta De Ligt : “meglio di Nedved e Ibrahimovic. Il ritorno di Pogba? Ecco cosa dico” : L’agente del difensore olandese ha parlato questa mattina ai media presenti fuori dal JMedical, soffermandosi anche sul futuro di Pogba e Balotelli La Juventus finalmente può abbracciare Matthjis De Ligt, il difensore olandese è arrivato ieri sera a Torino per svolgere questa mattina le visite mediche al JMedical. AFP/LaPresse Insieme a lui anche l’agente Mino Raiola, che ha parlato ai microfoni dei media presenti anche del ...

Formazione Juventus 2019-2020 : ipotesi 4-2-3-1 se arriva Pogba : Quelle della Juventus e di Maurizio Sarri sono posizioni invidiate, ma scomode. Non c'è squadra che, di fatto, non voglia essere reduce da otto trionfi nazionali consecutivi. Non c'è, probabilmente, allenatore che, ad oggi, non voglia sedere sulla panchina bianconera. Tuttavia, c'è anche coscienza del fatto che ripetersi rappresenta sempre un'impresa e lo sarà certamente per l'ex tecnico di Napoli e Chelsea chiamato a rinnovare la tradizione ...

Juventus - a Pogba piacerebbe tornare in bianconero ma lo United chiederebbe 150 milioni : La Juventus è pronta ad ufficializzare uno dei più importanti acquisti degli ultimi anni, dopo Cristiano Ronaldo: secondo le ultime indiscrezioni infatti De Ligt potrebbe arrivare a Torino entro domenica, così che il centrale possa essere parte alla tourneé in Asia della Juventus, dove sarà impegnata in alcuni match di International Champions Cup. La dirigenza bianconera però, oltre che su De Ligt, continua a lavorare sul mercato, e la necessità ...

Paul Pogba - Solskjaer gela la Juventus : "Il Manchester United non ha bisogno di vendere" : "Siamo il Manchester United, non abbiamo bisogno di vendere". Ole Gunnar Solskjaer si esprime così sul possibile addio di Paul Pogba al Manchester United. Il centrocampista francese è nel mirino di Juventus e Real Madrid e il suo agente Mino Raiola si è detto fiducioso di trovare presto "una soluzio

Calciomercato Juventus : de Ligt sarebbe pronto per sabato - Pogba può slittare di un anno : Il Calciomercato della Juventus continua ad essere in fibrillazione per Matthijs de Ligt. I bianconeri hanno alzato l’offerta avvicinandosi sensibilmente alle richieste dell’Ajax, Mino Raiola spinge per chiudere in fretta la trattativa e sabato potrebbe essere il giorno giusto per l’annuncio. Tra indizi social e trattative continue si avvicina quindi il momento decisivo per chiudere l’affare. In stand by invece la questione Paul Pogba, il ...