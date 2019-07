oasport

(Di sabato 20 luglio 2019) L’ha vinto lad’Africa. La squadra allenato da Belmadi ha esultato al Cairo, battendo 1-0 inil. Per i Guerrieri del Deserto si tratta del secondo titolo dopo quello del 1990. La partita è stata decisa in avvio, visto che dopo soli 2’ è arrivato il gol di Bounedjah. L’attaccante dell’Al-Sadd arriva al limite dell’area e calcia in porta, la sua conclusione viene deviata da Sane, con il pallone che si impenna e finisce in rete, beffando Gomis. Ilandrà poi a caccia del pareggio per tutto il resto del match, ma senza riuscire a concretizzare le tante occasioni create. Di seguito ilcon i gol, glie ladid’Africatra1-0 alessandro.farina@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

OA_Sport : Highlights Algeria-Senegal 1-0, VIDEO e sintesi della finale di Coppa d’Africa 2019. Decisivo Bounedjah - StadioSport : Senegal-Algeria 0-1, Video Gol Highlights: decisiva la rete di Bounedjah - - Laurezio : La rete di Bounedjah dà la vittoria della seconda Coppa d'Africa all'Algeria. -