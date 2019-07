Salvini | Savoini e la cena a Mosca alla vigilia del Metropol Spunta un incontro «segreto»

Russiagate - Matteo Salvini a cena con Gianluca Savoini la sera prima dell’incontro al Metropol : A riportarlo è un articolo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere: la sera prima del famoso incontro con i funzionari russi, Gianluca Savoini avrebbe partecipato ad una cena con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini e altre sei persone. Ore prima, il vicepresidente del Consiglio sarebbe andato ad un incontro coperto dalla "massima riservatezza".Continua a leggere

Savoini e l’invasione della Polonia - Borghi e i minibot. Salviniani alternativi : Roma. I giornalisti, al suo seguito nel viaggio istituzionale in Finlandia per il vertice con i ministri dell’Interno dell’Unione europea, hanno notato che Matteo Salvini ha gli occhi rossi. Il ministro soffre di allergia, un disturbo non particolarmente grave che affligge milioni di italiani che tr

Savoini - Salvini insiste : “Non riferisco in Aula su fantasie” : L’affondo di Delrio: “Non è una facoltà del ministro, ma un dovere. Ha trovato il tempo di visitare un gattile, potrebbe trovarne un po’ anche per il Parlamento”

Giuseppe Conte - inchiesta Russia-Savoini : "Il caso può arrivare fino a Salvini" - la speranza del premier : Voci che circolano a Palazzo Chigi. Voci secondo le quali il caso di Gianluca Savoini possa presto trasformarsi in un qualcosa che vada a lambire concretamente Matteo Salvini, lo stesso Salvini che per il pm Francesco Greco, ad ora, è inutile interrogare. Voci di cui dà conto il Corriere della Sera

Savoini - si indaga sui suoi legami con Dugin - Matteo Salvini non sarà sentito dai pm : Da diversi giorni si sta parlando dei presunti 'fondi russi' destinati alla Lega Nord. Il supposto 'scandalo' è nato a seguito della pubblicazione di un articolo di 'Buzzfeed News' ed ha causato diverse polemiche nel mondo della politica nazionale ed internazionale. L'uomo al centro della controversia è Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e attuale presidente dell'associazione culturale 'Lombardia-Russia'.

«Salvini come Savoini» - protesta Pd in Aula. Il pm : inutile sentire il vicepremier : Nessuna necessità di sentire Salvini nell'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, è il procuratore capo di Milano Francesco Greco che...

Il Pd presenta la "sua" Commissione d'inchiesta su Salvini e Savoini : Eccola, la “Commissione parlamentare di inchiesta sulle trattative intercorse tra esponenti del partito Lega per Salvini Premier e persone di nazionalità russa”. È arrivata in Parlamento. E lì, con tutta probabilità, si fermerà in un cassetto del Senato. Perché è il Partito democratico ad aver presentato un disegno di legge per sfoderare la lente di ingrandimento sui rapporti fra il ...

Fondi russi alla Lega - la protesta Pd alla Camera con le foto di Salvini insieme a Savoini : protesta del Partito Democratico alla Camera e al Senato sulla vicenda dei Fondi russi alla Lega. A Montecitorio il deputato Andrea Romano interviene in russo chiedendo a Matteo Salvini di riferire in Parlamento sulla vicenda. Nella stessa aula gli esponenti dem espongono cartelli con le foto raffiguranti Salvini accanto a Gianluca Savoini.

Lega e fondi russi - Salvini : «Conosco Savoini da 25anni - persona corretta» : Il vicepremier leghista parla dei rapporti con il presidente dell’associazione Lombardia-russia, unico indagato per corruzione internazionale dalla procura di Milano

Russiagate - Savoini dettava agenda di Salvini su whatsapp : Si chiama "Salvini in Russia", la chat che sarebbe stata creata l'8 dicembre 2014 in una delle prime trasferte moscovite del segretario dell'allora Lega Nord. L'unico amministratore del gruppo, secondo una ricostruzione del quotidiano La Repubblica, sarebbe Gianluca Savoini, che avrebbe utilizzato whatsapp per informare su spostamenti e conferenze stampa di Salvini durante i viaggi in Russia del 2014 e del 2018.

Lega - audio rubato a Savoini in Russia : cosa non torna. Trappola maldestra anti-Salvini dei magistrati? : L'affaire Metropol, a causa del quale la Lega è indagata dalla Procura di Milano per "finanziamenti illeciti" che si suppone potessero essere arrivati dalla Russia, sembra essere stata progettata ad hoc. A rafforzare l'ipotesi sostenuta anche da Matteo Salvini (da sempre convinto di essere "estraneo

Fondi Lega - Salvini : "Savoini? Lo conosco da 25 anni - corretto fino a prova contraria. Con Russia solo legame culturale" : Mentre si moltiplicano le immagini di Gianluca Savoini in compagnia di Matteo Salvini, almeno 9 volte insieme in Russia negli ultimi 4 anni, ora il segretario della Lega difende il suo ex-portavoce, indagato per corruzione internazionale, che pochi giorni fa sembrava volere scaricare: "conosco Gianluca Savoini da 25 anni, dai tempi dell'università Statale di Milano. L'ho sempre ritenuto persona corretta e, fino a prova contraria, lo ritengo tale".

Savoini interrogato sceglie di non parlare Il pm : «Non necessario ascoltare Salvini» : È durato circa un’ora l’interrogatorio del leghista presidente dell’associazione LombardiaRussia indagato nell’inchiesta per corruzione internazionale

Edward Luttwak sul caso-Russia e Savoini : "Complotto Usa contro Matteo Salvini? Da analfabeti" : «Chi parla di un complotto dagli Stati Uniti è un analfabeta politico. La Cia è molto efficiente e attiva nei film, ma nella pratica fa poche cose e pure male. L' intercettazione è italiana». Ma dottor Luttwak, molti osservatori italiani sostengono che l' uscita dell'audio di Savoini alla ricerca di