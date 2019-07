Farmaci | Zaia | ‘su Lucentis- Avastin Veneto sostenne equivalenza già nel 2011’

calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Venezia, 17 lug. (AdnKronos) – ‘Questa è una doppia vittoria, prima per la sanità del, poi perché lo Stato, dopo anni, ha fatto tesoro del nostro esempio. La scelta delsulla farmacotraa favore del meno costoso ma, a giudizio dei nostri valenti specialisti, efficacerisale al 2011. Oggi che il Consiglio di Stato ha sentenziato che su questi duefu fatto cartello da due Aziende farmaceutiche siamo pronti a chiedere la restituzione di quanto speso ingiustamente in più. L’Avvocatura regionale è sul pezzo già dal marzo 2014″. Lo annuncia il Presidente della Regione del, Luca, in relazione alla svolta data dal Consiglio di Stato all’annosa disputa sull’uso di uno di questi dueper curare la maculopatia, una patologia degenerativa dell’occhio. In sostanza, la ...

