Da Marco Mengoni a Laura Pausini | Ermal Meta e Giorgia | i messaggi degli artisti per

A rischio i concerti al palasport di Acireale - da Marco Mengoni a Fabrizio Moro tutti i live in forse : I concerti al palasport di Acireale sono a rischio. A compromettere la situazione è stato il passaggio della struttura nelle mani del Comune a seguito di fallimento, procedura che potrebbe comportare la chiusura totale della struttura che da anni ospita una serie di eventi, consentendo alla Sicilia di essere parte di molti dei tour nazionali. Spiega Giuseppe Rapisarda, promoter locale di eventi che in questi anni ha contribuito a portare i ...

Marco Mengoni live con “Fuori Atlantico Tour” - ad emissioni zero : Dopo il successo dell'album doppio platino e un tour sold out in Italia ed Europa con oltre 200mila biglietti venduti, nell'anno in cui festeggia i 10 anni di carriera con 50 dischi di platino, Marco Mengoni è ripartito con il suo nuovo viaggio live. "Fuori Atlantico Tour", prodotto da live Nation, ha debuttato ieri sera dal Labirinto della Masone di Fontanellato (Parma), il primo di una serie di speciali appuntamenti live, alla scoperta ...

Foto e video del concerto di Marco Mengoni a Fontanellato - al via Fuori Atlantico Tour : Il concerto di Marco Mengoni a Fontanellato apre ufficialmente la serie di spettacoli che l'artista di Ronciglione ha pensato per la sessione estiva a supporto del nuovo album di inediti che ha rilasciato nel mese di novembre. Il Tour si è aperto in una location molto particolare, quella del Labirinto della Masone di Fontanellato, nel quale ha portato la musica di Atlantico in uno scenario che richiama il dichiarato impegno per l'ambiente ...

Info e ingressi per il concerto di Marco Mengoni al Labirinto della Masone di Fontanellato il 14 luglio : Il concerto di Marco Mengoni al Labirinto della Masone di Fontanellato apre la serie di concerti che l'artista di Ronciglione ha concepito per il supporto di Atlantico anche se in una nuova veste, quella nella quale ha voluto dare risalto alla natura. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21, mentre il ritiro dei biglietti è consentito a cominciare dalle ore 19. Per coloro che hanno deciso per il ritiro sul luogo dell'evento, è ...

Marco Mengoni ed Elisa sono Simba e Nala ne Il Re Leone : i segreti del doppiaggio rivelati in conferenza stampa : sono giorni che se ne parla: Marco Mengoni ed Elisa sono Simba e Nala ne Il Re Leone. I due artisti hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione della pellicola Disney che sarà proiettata sul grande schermo a partire dal 21 agosto prossimo. Marco Mengoni ed Elisa hanno raccontato quali siano state le difficoltà del doppiaggio, ma anche delle parti cantate che hanno messo a punto con lo staff Disney che li ha supportati in ...

Del cult del 1994 ricordo la musica e le scene iconiche, immortali", esordisceElisa, voce della musica italiana già impegnata nel recente Dumbo di Tim Burton, ora in coppia con Marco Mengoni nel cast de Il Re Leone. "A Broadway sono andata 3 volte a vedere il musical, lo faccio ogni volta che passo a New York. Esprime calore e empatia, emozioni con cui abbiamo lavorato in doppiaggio, insieme alla fierezza delle leonesse e la combattività di

Biglietti in prevendita per i concerti di Marco Mengoni - nuove date da Milano ad Acireale : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti di Marco Mengoni. Atlantico Tour si aggiorna con nuove date, con un triplo live a Milano che andrà ad aggiungersi ai due già annunciati per i quali presto termineranno tutti i Biglietti. Le prevendite dei Biglietti saranno attive dalle 16 del 12 luglio, con le consegne garantite secondo le modalità abituali. Prevista quindi quella con corriere espresso ma anche quella con ritiro sul luogo ...

«Il Re Leone» : Marco Mengoni all’anteprima mondiale a Los Angeles. Le foto : Il Re Leone: Marco Mengoni all'anteprima a Los AngelesIl Re Leone: Marco Mengoni all'anteprima a Los AngelesIl Re Leone: Marco Mengoni all'anteprima a Los AngelesIl Re Leone: Marco Mengoni all'anteprima a Los AngelesSul red carpet della première mondiale de Il Re Leone, il live-action diretto da Jon Favreau che arriverà in Italia a partire dal 21 agosto, Marco Mengoni si muove con piglio sicuro, perfettamente a suo agio. Racconta ...

Marco Mengoni sul red carpet de Il Re Leone a Los Angeles : Marco Mengoni è stato invitato alla world premiere de Il Re Leone a Los Angeles e dopo aver percorso il red carpet con Beyoncé, Donald Glover, il regista Jon Favreau e gli altri membri del cast americano, ha assistito alla prima proiezione del live action Disney in uscita il 21 agosto, in cui la star del pop italiano dà la voce a Simba. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante, con un emozionante video pubblicato sui social domenica 7 luglio in ...

Marco Mengoni all’anteprima del Re Leone a Los Angeles (foto) : Marco Mengoni all'anteprima del Re Leone a Los Angeles dopo l'annuncio del doppiaggio di Simba e del brano L'Amore Nell'Aria Stasera. L'artista di Ronciglione è comparso sul red carpet della presentazione del film che sarà nelle sale italiane a cominciare dal 21 agosto. All'evento era presente anche Beyoncé, che nella versione originale presta la voce a Nala. Nella resa italiana, il doppiaggio di Nala è invece affidato alla voce di ...

Marco Mengoni è Simba nella versione italiana de «Il Re Leone» : Cosa c'entra Marco Mengoni con Il Re Leone? Come se già non fosse tra i titoli più attesi dell’anno, in Italia come in tutto il mondo, adesso Il Re Leone ha un motivo in più essere atteso con occhi, cuore e orecchie trepidanti dai fan italiani. La novità ha un nome e un cognome, quello di Marco Mengoni, uno degli artisti più amati in Italia (e non solo). Proprio Mengoni, infatti, sarà la voce di Simba. A ...

