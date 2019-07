Grottole | il paese delle meraviglie

vanityfair

(Di domenica 14 luglio 2019)Questo articolo è stato pubblicato sul numero 28 di Vanity Fair, in edicola fino al 17 luglio. Guidando per 30 km a ovest di Matera si arriva a. Il paesaggio, nell’ultimo tratto di strada, racconta la storia di tanti entroterra del Sud Italia. Meraviglioso, fatato, quasi fiero di essere stato schivato dalla modernità. Ma marchiato dallo spopolamento. Nel centro storico si contano 629 edifici abbandonati e 300 abitanti. 305 per la precisione, fino al 6 settembre. Questi cinque in più sono abitanti temporanei: i finalisti del progetto Italian Sabbatical, ideato dalla piattaforma Airbnb e promosso dall’impresa sociale Wonder. L’idea: prendersi un periodo sabbatico, lasciare casa, lavoro, famiglia e trasferirsi in un paesino semideserto della Basilicata. Non per ritirarsi a vita meditativa, bensì per portarvi nuova linfa e, ...