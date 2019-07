LIVE Nadal-Federer 6-7 | 6-1 | 1-4 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | l’elvetico piazza il break e

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 1-2 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : giochi rapidi in avvio di terzo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Federer prova la risposta vincente: Nadal porta a casa il punto. 1-2 Altro ace e game a zero: giochi rapidi in questo avvio di parziale. 40-0 Anche Nadal giunge in ritardo sulla prima dello svizzero. 30-0 Ace dello svizzero. 1-1 Altro servizio vincente per lo spagnolo: Federer completamente spaesato. 30-15 Federer non riesce a tenere lo scambio: rovescio nel telone. 15-15 Ace per Nadal: ...

15-15 Ace per Nadal: battuta centrale. 0-15 doppio fallo per Nadal in avvio di terzo set. 0-1 Turno di battuta a zero per Federer. 40-0 Altra prima vincente per l'elvetico. 30-0 Ace per lo svizzero. 15-0 Nadal affossa la risposta su una buona prima di Federer. INIZIO TERZO SET 19.10 Rafael Nadal ristabilisce la parità in quel di Wimbledon grazie ad un secondo set perfetto: dopo le chance

1-0 Ancora un'ottima risposta di Federer ma, di nuovo, lo svizzero non riesce a concludere. 40-15 Ottima risposta di Federer che però non trova il vincente di rovescio: il nastro porta via il passante. 30-15 Federer non trova la giusta misura con il diritto dopo il servizio di Nadal. 15-15 Rovescio sublime in diagonale del tennista svizzero! 15-0 Risposta sul nastro sulla seconda di

5-6 Risposta lunga ed altro game a zero: tie-break assicurato per Federer. 40-0 Lo svizzero va veloce con il braccio e non consente a Nadal di entrare nello scambio. 30-0 Federer danza in campo con il diritto e conclude a volo il punto. 15-0 Servizio e diritto per Federer. 5-5 Seconda centrale di Nadal: altro game che è andato via veloce. 40-15 Nessuna possibilità di rispondere per

4-5 Altro servizio vincente confermato anche dal Challenge: Federer non trema e resta in vantaggio. 40-30 Sesto ace per lo svizzero. 30-30 Diritto lungolinea che sa di rimpianto per Federer: con il campo libero, sceglie la soluzione più difficile e sbaglia di poco. 30-15 Ace per Federer. 15-15 Diritto su di giri per Federer che non trova il campo: game importante. 15-0 Diritto che resta sulla

15-0 Scambio condotto da Nadal con il diritto. 3-4 Il pubblico esulta per lo smash di Federer, che, agevolato dal nastro, chiude a rete grazie al pallonetto di Nadal. 40-0 Primo scambio prolungato del match: Federer comanda lo scambio e mette i piedi in campo con il rovescio che porta Nadal all'errore. 30-0 Ancora preciso al centro lo svizzero. 15-0 Prima potente al corpo di Federer. 3-3

30-15 Federer stecca con il diritto: ottima seconda di Nadal. 15-15 Che giocata di Federer con il rovescio back: Nadal viene sorpreso dalla palla insidiosa dello svizzero. 15-0 Aggredisce Nadal sulla risposta corta di Federer: ottimo diritto incrociato. 2-1 Quinto ace e anche Federer vince il turno di servizio a zero. 40-0 Ace di Federer. 30-0 Federer aumenta il ritmo da fondo campo con il

15-0 Parte con un ace lo svizzero. 0-0 Si comincia sul Campo Centrale! Batte Federer! Buon match a tutti! INIZIO PRIMO SET 17.38 È tutto pronto a Church Road: comincia la parata di stelle. 17.37 Come riferito da Federer in conferenza stampa, soprattutto con la superficie così lenta, vincerà chi giocherà in maniera più offensiva, carta vincente dello svizzero negli ultimi match vinti sullo

17.27 Oltre gli eventi tennistici, con l'ingresso del terzo incomodo da parte di Nole, il basket ha ammirato le gesta di LeBron James o il calcio il duopolio Messi-Ronaldo. Inoltre, il mondo è stato caratterizzato da eventi storici, come l'elezione del primo presidente afroamericano Barack Obama oppure il terribile cambiamento metereologico e la battaglia odierna della giovane

Nadal-Sugita – Nadal-Kyrgios – Nadal-Tsonga – Nadal-Sousa – Nadal-Querrey – Federer-Harris – Federer-Clarke – Federer-Pouille – Federer-Berrettini – Federer-Nishikori Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Roger Federer, valido per la semifinale della parte bassa del tabellone di Wimbledon. E' la

Undicesima giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, venerdì 12 luglio, si giocano le semifinali del tabellone maschile di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo quattro tra i migliori tennisti del circuito mondiale cercano l'accesso alla finalissima di domenica. La seconda semifinale odierna metterà di fronte l'iberico Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer: si tratta del confronto numero 40 tra

19.58 NADAL È IN semifinale! venerdì sarà: Roger Federer- Rafael Nadal. 19.57 30-15 CHE DIFESA DI NADAL! Querrey prova il passante di rovescio ma lo spagnolo si difende con una demi-volée. 19.56 Serve&volley in rete dello spagnolo: 15 pari. 19.54 Nadal può servire per il match: lo spagnolo è sul 5-2. 19.53 30-0 Nadal prova il passante di rovescio: fuori di poco. 19.52 Nadal sale sul 5-1:

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E' inutile negarlo che per il tennis italiano c'è un'attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E' inutile negarlo che per il tennis italiano c'è un'attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e